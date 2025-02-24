Президент США назначил заместителем директора ФБР бывшего телеведущего

Федеральное бюро расследований возглавили верные союзники Дональда Тампа. Заместителем главы ФБР назначен Дэн Бонджино.

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Президент США Дональд Трамп назначил Дэна Бонджино, бывшего телеведущего и и экс-агента Секретной службы, заместителем директора ФБР.

Трамп объявил о назначении в воскресенье вечером в посте на своей социальной платформе Truth Social. Трамп охарактеризовал Бонджино как человека, который "невероятно и страстно" любит США. Назначение Бонджино Трамп назвал "отличной новостью для правоохранительных органов и американского правосудия".

49-летний Бонджино будет работать под руководством Каша Пателя, которого недавно Сенат Конгресса США утвердил в должности директора ФБР. В пятницу он был приведен к присяге. Должность заместителя не требует утверждения в Сенате.

Бонджино начал свою карьеру в качестве офицера полиции Нью-Йорка в 1995 году. С 1999 по 2011 год он служил агентом Секретной службы США. Однако опыта работы в ФБР он не имеет. Позже Бонджино трижды баллотировался в Конгресс как республиканец, хотя и безуспешно.

Довольно часто Бонджино появлялся в программах Fox News, но 20 апреля 2023 года объявил, что расстался с Fox News, сославшись на неудачные переговоры по контракту. Он также делал комментарии на сайте теорий заговора InfoWars.

В одном из своих последних заявлений Бонджино высоко оценил назначение Пателя и раскритиковал демократов, выступавших против его кандидатуры. По словам Бонджино, новый директор ФБР "пришел по одной причине: чтобы навести здесь порядок". Сам Патель объявил о своем желании провести серьезные изменения в ФБР. Он, в частности, намерен уделять большего внимания борьбе с преступностью, нежели сбору разведданных.