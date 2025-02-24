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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Анкаре в понедельник, в 3-ю годовщину начала войны между Украиной и Россией.

После встречи Лавров и Фидан провели совместную пресс-конференцию, на которой обсуждались различные вопросы сотрудничества, в частности, торговля, энергетика и туризм между двумя странами.

Хакан Фидан, утверждавший, что переговоры о членстве Турции в Европейском союзе (ЕС) "де-факто прекратились" из-за "исламофобского" подхода, заявил: "У нас давнее сотрудничество с Европейским союзом, который находится рядом и высоко институционализирован. Но в последние годы об этом не говорят открыто, переговоры о членстве в какой-то момент заморозились из-за того, что Европейскому союзу неудобно принимать в свои ряды большую мусульманскую страну из-за своей политики идентичности. Никто не говорит об этом открыто, но ситуация такова".

"Нам не предлагали вступить в БРИКС".

Затронув вопрос сотрудничества с БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), Фидан подчеркнул важность присутствия Турции на различных платформах для укрепления ее места на мировой экономической арене.

Заявив, что сбалансированные торговые отношения с Европой сохраняются, Фидан также сообщил, что Турции не предлагали членство в БРИКС, который был создан под руководством России.

Фидан сказал: "Мы внимательно следим за БРИКС. Мы ясно показали свою заинтересованность, но, насколько мы понимаем, БРИКС заморозила прием новых членов, чтобы довести до конца свою собственную институционализацию. Нам не предлагали членство. Поэтому в настоящее время мы продолжаем внимательно следить за развитием событий", - сказал он.

БРИКС, межправительственная организация, часто рассматривается Западом как сообщество, противостоящее Организации Североатлантического договора (НАТО), членом которой является Турция.

Сравнивая БРИКС с ЕС, Фидан сказал: "В отличие от Европейского союза, состав БРИКС очень инклюзивен. Мы видим, как страны всех цветов кожи, религий, культур и цивилизаций собираются вместе... Мусульмане, христиане, индуисты, буддисты, черные, белые... Какие бы люди и цивилизации ни существовали, они пытаются создать здесь платформу. Я надеюсь, что здесь также будет развиваться институциональный и инклюзивный экономический подход".

"Если бы Турция была принята в качестве полноправного члена Европейского союза, она бы не стремилась в БРИКС", - заявил министр иностранных дел Хакан Фидан в прямом эфире в сентябре, обвинив Европу в повороте страны в сторону БРИКС.