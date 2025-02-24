NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Хакан Фидан: переговоры о вступлении Турции в ЕС застопорились из-за исламофобии

Министр иностранных дел Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Анкаре.
Министр иностранных дел Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Анкаре. Авторское право T.C Dışişleri Bakanlığı
Авторское право T.C Dışişleri Bakanlığı
By Sait Burak Utucu
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анкаре похвалил БРИКС в противовес Европейскому союзу.

РЕКЛАМА

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Анкаре в понедельник, в 3-ю годовщину начала войны между Украиной и Россией.

После встречи Лавров и Фидан провели совместную пресс-конференцию, на которой обсуждались различные вопросы сотрудничества, в частности, торговля, энергетика и туризм между двумя странами.

Хакан Фидан, утверждавший, что переговоры о членстве Турции в Европейском союзе (ЕС) "де-факто прекратились" из-за "исламофобского" подхода, заявил: "У нас давнее сотрудничество с Европейским союзом, который находится рядом и высоко институционализирован. Но в последние годы об этом не говорят открыто, переговоры о членстве в какой-то момент заморозились из-за того, что Европейскому союзу неудобно принимать в свои ряды большую мусульманскую страну из-за своей политики идентичности. Никто не говорит об этом открыто, но ситуация такова".

"Нам не предлагали вступить в БРИКС".

Затронув вопрос сотрудничества с БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), Фидан подчеркнул важность присутствия Турции на различных платформах для укрепления ее места на мировой экономической арене.

Заявив, что сбалансированные торговые отношения с Европой сохраняются, Фидан также сообщил, что Турции не предлагали членство в БРИКС, который был создан под руководством России.

Фидан сказал: "Мы внимательно следим за БРИКС. Мы ясно показали свою заинтересованность, но, насколько мы понимаем, БРИКС заморозила прием новых членов, чтобы довести до конца свою собственную институционализацию. Нам не предлагали членство. Поэтому в настоящее время мы продолжаем внимательно следить за развитием событий", - сказал он.

БРИКС, межправительственная организация, часто рассматривается Западом как сообщество, противостоящее Организации Североатлантического договора (НАТО), членом которой является Турция.

Сравнивая БРИКС с ЕС, Фидан сказал: "В отличие от Европейского союза, состав БРИКС очень инклюзивен. Мы видим, как страны всех цветов кожи, религий, культур и цивилизаций собираются вместе... Мусульмане, христиане, индуисты, буддисты, черные, белые... Какие бы люди и цивилизации ни существовали, они пытаются создать здесь платформу. Я надеюсь, что здесь также будет развиваться институциональный и инклюзивный экономический подход".

"Если бы Турция была принята в качестве полноправного члена Европейского союза, она бы не стремилась в БРИКС", - заявил министр иностранных дел Хакан Фидан в прямом эфире в сентябре, обвинив Европу в повороте страны в сторону БРИКС.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Папа римский предложит провести переговоры Украины и России в Ватикане

"Путин не собирался приезжать" на переговоры в Стамбуле

США и Китай начали переговоры о разрядке "торговой войны"