NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Лавров в Турции: "Обязательным должно быть категорическое невступление Украины в НАТО"

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хаким Фидан
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хаким Фидан Авторское право AP/Russian Foreign Ministry Press Service
Авторское право AP/Russian Foreign Ministry Press Service
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Глава российского МИДа озвучил в Анкаре условия, на которых Москва будет готова подписать мирное соглашение с Киевом.

РЕКЛАМА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам как с Украиной, так и с Европой, но военные действия прекратятся только тогда, когда переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Кремль.

Лавров выступил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в третью годовщину начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Обязательным является и категорическое невступление Украины в НАТО, об этом должна быть чёткая железобетонная договорённость. Мы на встрече в Эр-Рияде с американскими коллегами приветствовали тот факт, что президент Трамп публично и неоднократно называл линию на втягивание Украины в НАТО ошибкой.
Сергей Лавров
министр иностранных дел России

Лавров сказал, что Россия и США проведут полноценные консультации после недавних двусторонних переговоров, а также обсудили "нормализацию работы посольств" в Москве и Вашингтоне. На прошлой неделе Лавров встретился в Эр-Рияде с госсекретарем США Марко Рубио.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Курдская группировка РПК объявила о самороспуске и прекращении повстанческого движения в Турции

Резервы ЦБ Турции сократились на десятки миллиардов долларов после ареста мэра Стамбула

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал протесты студентов в разных городах Турции