Лавров в Турции: "Обязательным должно быть категорическое невступление Украины в НАТО"

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам как с Украиной, так и с Европой, но военные действия прекратятся только тогда, когда переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Кремль.

Лавров выступил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в третью годовщину начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Обязательным является и категорическое невступление Украины в НАТО, об этом должна быть чёткая железобетонная договорённость. Мы на встрече в Эр-Рияде с американскими коллегами приветствовали тот факт, что президент Трамп публично и неоднократно называл линию на втягивание Украины в НАТО ошибкой. Сергей Лавров министр иностранных дел России

Лавров сказал, что Россия и США проведут полноценные консультации после недавних двусторонних переговоров, а также обсудили "нормализацию работы посольств" в Москве и Вашингтоне. На прошлой неделе Лавров встретился в Эр-Рияде с госсекретарем США Марко Рубио.