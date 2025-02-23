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Орбан: "Вопреки воле Венгрии Украина никогда не будет членом ЕС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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Украина не станет членом ЕС, с инфляцией снова будут бороться с помощью заморозки цен, грядут крупные сокращения налогов на семьи, а в этом году не следует организовывать гей-прайд, - эти вопросы были подняты в ежегодной речи премьер-министра Венгрии

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал серьезные экономические реформы и радикальную политическую программу в своей ежегодной речи в Бедпеште 22 февраля. Он назвал высокую инфляцию неприемлемой и поручил министру национальной экономики Мартину Надю договориться с сетями супермаркетов о сдерживании цен. Орбан сообщил, что сейчас сети супермаркетов подняли цены на молоко на 39 %, а на яйца - на 35 %.

Если соглашение не будет достигнуто, то будет ограничен уровень коммерческой прибыли.

Орбан объявил о новом проекте развития под названием "100 новых фабрик" и пообещал крупнейшую в Европе программу снижения налогов: 20 000 форинтов будет вычтено из налога семьи с одним ребёнком, 80 000 - на двух и 200 000 - на трех. Согласно этому плану, с октября этого года матери с с тремя детьми будут освобождены от налогов на всю жизнь. С января будущего года эта мера распространится и на матерей с двумя детьми.

По словам венгерского премьера, война в Украине была связана с будущим буферной зоны между НАТО и Россией. Украина была такой зоной и останется, по его словам, после войны, а в НАТО не вступит.

Орбан коснулся и вопроса втсупления Украины в ЕС и сказал, что это будут решать венгры. По его словам, Украина никогда не станет членом ЕС против воли Венгрии.

"Вступление Украины уничтожит венгерских фермеров, и не только их, но и всю венгерскую национальную экономику", – заявил Виктор Орбан.

Орбан также заявил, что намерен закрепить в Конституции Венгрии положение о том, что "человек — это либо мужчина, либо женщина". В связи с этим он посоветовал организаторам гей-прайда 2025 года в Будапеште не утруждать себя подготовкой парада в этом году.

"2025 год должен стать годом прорывов /.../ мы до сих пор бунтовали, а теперь хотим победить", - cказал венгерский премьер, добавив, что в этом году борьба продолжится,

По его словам Орбана, вслед за Венгрией восстали и Соединенные Штаты, но не стоит верить в то, что успешное восстание Америки принесет победу Венгрии.

"Они не могут победить за нас, они могут только улучшить наши шансы", - сказал он, указав, что президент США Дональд Трамп спаситель Венгрии, а соратник.

Виктор Орбан заявил, что венгры внесли свою лепту в изменение мира, намного превышающую размеры их страны, экономическую мощь и численность населения. По его словам, они были пионерами, глашатаями и инициаторами восстания.

Орбан выразил благодарность всем "мятежным венграм", которые, по его мнению, своим усердием, трудом и упрямством защищали свою родину от империи.

"Я благодарен, что могу служить такому народу, и все политики мира могут им позавидовать", - сказал он.

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