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Над Тасмановым морем приостановили гражданские полеты из-за военных учений Китая

Австралийский корабль Его Величества "Арунта" (слева) заслоняет фрегат "Хэнъян" класса "Цзянкай" Народно-освободительной армии и судно пополнения класса "Фучи".
Австралийский корабль Его Величества "Арунта" (слева) заслоняет фрегат "Хэнъян" класса "Цзянкай" Народно-освободительной армии и судно пополнения класса "Фучи". Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Tamsin PaternosterAP
Опубликовано
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В пятницу Китай проводит учения флота в Тасмановом море. Австралия и Новая Зеландия приостаносили полеты гражданских самолетов из-за угрозы стрельбы.

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Гражданские самолеты были предупреждены о необходимости избегать воздушного пространства над Тасмановым морем между Австралией и Новой Зеландией после того, как там прошли учения китайских военных кораблей с боевым оружием.

В итоге по меньшей мере три коммерческих рейса изменили курс.

Австралийский регулятор Airservices Australia заранее предупредил пилотов гражданских самолетов о потенциальной опасности в воздушном пространстве, а национальный перевозчик Новой Зеландии Air New Zealand заявил, что "изменил маршруты полетов, чтобы избежать этого района".

После предупреждения представители австралийских оборонных ведомств заявили, что не уверены в том, проводилась ли в море боевая стрельба. Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что опасность уже миновала.

"Непосредственной опасности для австралийских или новозеландских объектов не было", — сказал он журналистам.

Австралийские и новозеландские военные корабли и самолеты наблюдения P-8 Poseidon в течение нескольких дней вели наблюдение за тремя китайскими военными кораблями — фрегатом Hengyang, крейсером Zunyi и судном пополнения Weishanhu.

Размещение китайского флота в Тасмановом море рассматривается как демонстрация его растущих размеров и возможностей, но корабли редко заходят так далеко на юг.

"Пилотам часто приходится сталкиваться с препятствиями для безопасной навигации, будь то военные учения, подобные этим, или другие события, такие как запуски ракет, космический мусор или извержения вулканов. Это большой участок океана, и можно подумать, что они могли бы припарковаться где-нибудь в менее неудобном месте, пока разминают свои мускулы", — сказал представитель Австралийской и международной ассоциации пилотов Стив Корнелл.

Энтони Албаниз сказал, что китайские учения были законными и проходили в международных водах за пределами исключительной экономической зоны Австралии.

Министр иностранных дел страны Пенни Вонг заявила телеканалу ABC, что присутствие китайских кораблей в водах Австралии — развивающаяся ситуация, и что она будет "обсуждать это с китайцами".

"Мы уже обсудили на официальном уровне вопрос об уведомлении и прозрачности этих учений, особенно учений с боевой стрельбой", — добавила она.

Этот инцидент последовал за другим, произошедшим на прошлой неделе в Южно-Китайском море, когда китайский истребитель выпустил сигнальные ракеты перед австралийским военным самолетом.

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