Нетаньяху: Израиль вернёт тело Шири Бибас, ХАМАС "заплатит сполна" за нарушение соглашения

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Одно из четырёх тел, переданных Израилю в четверг палестинскими боевиками, принадлежит неизвестному лицу, а не заложнице Шири Сильберман Бибас, объявила в пятницу израильская армия, осудив "вопиющее нарушение" хрупкого соглашения о прекращении огня, приостановившего 15-месячную войну в Газе.

Это заявление прозвучало после того, как возвращение останков, сопровождавшееся пропагандистской церемонией, вызвало гнев по всему Израилю.

При этом останки двух её маленьких детей Ариэля и Кфира Бибаса были идентифицированы Национальным институтом судебной медицины в сотрудничестве с полицией Израиля, а родные были оповещены, говорится в заявлении ЦАХАЛ.

"Кфир и Ариэль были похищены живыми вместе со своей матерью, но вернулись в гробах и в одиночестве", – написали израильские военные на платформе X.

Цветом кампании поддержки семьи Бибас стал оранжевый – в честь рыжего цвета волос Ариэля и Кфира.

Военные также подтвердили, что одно тело принадлежит Одеду Лифшицу, которому было 83 года, когда он был похищен во время атаки ХАМАС, начавшей войну 7 октября 2023 года.

В ходе экспертизы было установлено, что ещё одно тело, которое ХАМАС выдавал за Шири Сильберман Бибас, "не соответствует ДНК какого-либо другого заложника". "Это неопознанное тело", – заявили в армии.

"Мы призываем ХАМАС вернуть Шири Бибас и всех похищенных", – написал в Telegram арабоязычный представитель израильской армии Авичай Адраи, после того как тот обвинил группировку в том, что она передала тело неизвестного человека вместо останков израильской заложницы.

По оценке компетентных органов и на основании имеющейся информации и диагностических показателей, Ариэль и Кфир Бибас были зверски убиты в плену в ноябре 2023 года палестинскими террористами. Авичай Адраи пресс-секретарь Армии обороны Израиля

ХАМАС всегда утверждал, что Ариэль и Кфир Бибас, которым на момент похищения в Израиле было четыре года и восемь с половиной месяцев соответственно, погибли во время израильских бомбардировок сектора Газа.

Кфир Бибас был самым младшим из 251 заложника, похищенного 7 октября 2023 года. Отец двоих детей, 35-летний Ярден Бибас, был освобождён 1 февраля.

Ярден Бибас, которого взяли в заложники отдельно от его жены и детей, вышел на свободу 1 февраля.

Нетаньяху: Израиль вернёт тело Шири Бибас, ХАМАС "заплатит сполна"

Премьер-министр Израиля осудил "невыразимый цинизм" ХАМАС за передачу тела "жительницы Газы" вместо Шири Бибас.

"Жестокость извергов из ХАМАС не знает границ, – заявил он в видеообращении. – Они не только похитили отца, Ярдена Бибаса, молодую мать, Шири, и двух их маленьких детей. Но с невыразимым цинизмом они не вернули Шири вместе с её маленькими детьми, а положили в гроб тело жительницы Газы".

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Глава правительства Нетаньяху пообещал, что Израиль "будет действовать решительно, чтобы вернуть Шири домой вместе со всеми нашими заложниками – живыми и мертвыми – и добиться того, чтобы ХАМАС заплатил сполна за это жестокое и злостное нарушение соглашения".