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В Киеве критикуют переговоры в Эр-Рияде

Киев, Украина
Киев, Украина Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
Опубликовано
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В Москве некоторые местные жители считают, что главным приоритетом должны быть интересы России.

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Жители Киева выразили как скептицизм, так и обеспокоенность по поводу встречи американских и российских дипломатов в Саудовской Аравии. Целью переговоров в Эр-Рияде было достижение договоренности о прекращении войны в Украине, но в них не участвовали официальные лица из охваченной войной страны.

Ханна Стененко, жительница Киева: "Это неприемлемо для Украины. Я согласна с нашим президентом. Я поддерживаю его настойчивость в отношении присутствия Украины. Она (Украина) должна не только присутствовать, но и диктовать свои условия, потому что страна-агрессор не может просто появиться и диктовать свои условия".

Тем временем в Москве некоторые местные жители считают, что главным приоритетом должны быть интересы России.

Светлана Фурцева, жительница Москвы: "Мы слишком много потеряли, чтобы эти уступки совершать. Поэтому, конечно, хочется мира, но при этом нужно идти до конца. Отстаиватьвсе таки свои интересы в первую очередь. И я надеюсь, что наш президент в этой ситуации поступит правильно".

На фоне не прекращющихся военных действий на европейском континенте растут опасения по поводу его будущей безопасности. В Польше, стране, входящей в НАТО, и граничащей с Украиной, многих волнует, что сделка между Вашингтоном и Москвой может нанести ущерб безопасности и демократии как в Европе, так и за ее пределами.

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