Макрон объявил о новых встречах в Париже по Украине

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Во вторник вечером президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в среду состоится новая встреча по Украине "с несколькими европейскими и неевропейскими государствами".

По данным дипломатических источников, среди гостей — страны Балтии, Бельгия, Канада, Финляндия, Греция, Норвегия, Чехия, Румыния и Швеция.

В интервью ряду региональных ежедневных изданий Эммануэль Макрон сказал, что американский лидер Дональд Трамп "может возобновить полезный диалог" с президентом России Владимиром Путиным.

Макрон также отметил, что готов поговорить с российским президентом "всякий раз, когда это будет уместно".

В понедельник в Елисейском дворце была организована экстренная встреча, на которую собрались около десяти европейских лидеров для выработки общей позиции, в то время как Соединенные Штаты ведут диалог один на один с Россией.

После этой встречи Макрон заявил, что прочный мир в Украине должен сопровождаться "прочными и надежными гарантиями безопасности".

"Собрав вместе нескольких европейских лидеров, я только что поговорил с президентом Трампом, а затем с президентом Зеленским. Мы желаем прочного и длительного мира в Украине. Для этого Россия должна прекратить свою агрессию, и это должно сопровождаться прочными и надежными гарантиями безопасности для украинцев. В противном случае есть риск, что это прекращение огня закончится так же, как и Минские соглашения. Мы будем работать над этим со всеми европейцами, американцами и украинцами. Это ключевой момент", - написал Макрон на платформе Х.