В субботу ХАМАС освободит Сашу Труфанова, Саги Декель-Чена и Яира Хорна

By euronews

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Израиль получил имена трех заложников, которых ХАМАС должен освободить в субботу, сообщили в канцелярии премьер-министра. Это 29-летний Саша Труфанов, имеющий также российское гражданство, 36-летний Саги Декель-Чен со вторым американским гражданством и 46-летний Яир Хорн, у которого есть также аргентинский паспорт.

Все трое были захвачены в кибуце Нир-Оз, в котором боевики ХАМАС 7 октября 2023 года убили или похитили каждого четвертого жителя.

Саша Труфанов был взят в заложники вместе с тремя членами своей семьи - бабушкой Иреной Тати, матерью Еленой и девушкой Сапир Коэн. Все три были освобождены в конце ноября 2023 года. Отец Саши, Виталий Труфанов, был убит в результате нападения ХАМАС.

Яир Хорн был похищен вместе со своим братом Эйтаном, который до сих пор остается в плену и не входит в список из 33 заложников, которых должны освободить в рамках нынешней сделки.

Израиль, в свою очередь, освободит из тюрем 369 палестинских заключенных, в том числе 36 человек, отбывающих пожизненное заключение, сообщают в ХАМАС.

Это будет шестой обмен между сторонами с момента вступления в силу перемирия 19 января. В ходе этого этапа были уже освобождены в общей сложности 21 заложник и более 730 палестинских заключенных.

Ранее на этой неделе ХАМАС пригрозил отложить освобождение заложников в субботу, обвинив Израиль в нарушении условий соглашения о прекращении огня. В частности, было заявлено, что ЦАХАЛ препятствует ввозу на территорию анклава достаточного количества палаток и укрытий.

Израильское правительство отвергло обвинения и пообещало возобновить войну, если ХАМАС не освободит заложников в субботу. В четверг, после вмешательства посредников, палестинские боевики объявили, что выполнят свои обязательства по освобождению еще трех заложников.

Вторая фаза соглашения, вероятно, будет еще более сложной, чем первая, поскольку она предусматривает возвращение всех оставшихся заложников и бессрочному прекращению боевых действий.