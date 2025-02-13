Румыния: самый низкий уровень рождаемости за последние 100 лет

By Euronews и EBU

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В Румынии зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за последнее столетие - в прошлом году родилось менее 150 000 детей.

Во многих румынских деревнях отмечается старение населения. В городах многие предпочитают ставить карьеру на первое место и заводить детей в более позднем возрасте.

Некоторые школы и детские сады были вынуждены закрыться из-за нехватки детей, которые могли бы посещать занятия. Это можно наблюдать в деревнях Чилия и Бребу.

"Здесь больше нет школы, - говорит Александру Петци, бывший директор школы в Бребу, - есть другая школа в соседней деревне, в Валиче. Там учатся двое детей из нашей деревни".

Тем не менее, румынские специалисты объясняют изменения нормальным процессом модернизации, который не должен никого пугать.

"Я бы сам этого не боялся, мы говорим о процессе, который идет во многих европейских странах,- говорит социолог Румынской академии Богдан Войку. - Румыния уже несколько лет назад начала модернизироваться в демографическом плане".

Согласно статистике, румынские муниципалитеты Тулча, Карас Северин, Мехединти, Ковасна, Телеорман и Джурджу входят в список с заметно низким уровнем рождаемости.

Почти 100 лет назад, в 1930 году, в Румынии было зарегистрировано более 480 000 рождений - разительный контраст с современностью.