Довиле Шакалене: "Сила - не на бумаге, а на земле"

By Euronews

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Решение США изменить свою роль в структуре европейской безопасности стало одной из центральных тем на встрече министров обороны стран НАТО в штаб-квартире в Брюсселе. Участники слета обсудили позицию Трампа по Украине - в частности, заявление о том, что Америка не рассматривает вступление Киева в Североатлантический альянс как составную часть решения российско-украинского конфликта и что армия США не станет частью гарантий мира в регионе.

Наш корреспондент побеседовала c министром обороны Литвы, которая убеждена: Украина - лишь первая стадия имперской экспансии России. "Думаю, мы находимся в начале очень сложного процесса, в котором нам придется искать конкретные пути для генерирования собственной силы", - заявила Довиле Шакалене.

По словам литовского министра, она видит среди коллег по альянсу взаимопонимание по поводу необходимости наращивать европейский потенциал. "Как мы сможем стабильно помогать Украине, если наши собственные оборонные возможности развиваются медленнее, чем у агрессора?"- задается она вопросом. - Мы должны согласиться с тем, что сила - не на бумаге, она на земле. Я имею в виду наши войска, оружие и нашу оборонную промышленность".