Бельгийцы протестуют против плана пенсионной реформы

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Десятки тысяч жителей Бельгии вышли на улицы в знак протеста против запланированной новым правительством пенсионной реформы и сокращения госрасходов. Акция совпала с началом забастовки, которая остановила воздушное сообщение в стране.

Протестующие адресуют свое возмущение лично новому премьеру Барту де Веверу, который принял присягу 10 дней назад. На фоне растущего дефицита бюджета глава кабмина пообещал ограничить расходы, в том числе в социальной сфере. Власти отмечают, что в противном случае Бельгии грозят потенциальные санкции со стороны Европейского Союза.

Маргарита Ильбудо, участница демонстрации, работает в доме престарелых. По ее оценкам, там уже сокращено все, что можно. "Персонал не заменяют, трудится один человек на этаж, - говорит она. - Все делается быстро, мы даже поговорить с пациентами не успеваем. С их новыми сокращениями станет хуже".

В планах кабмина - увеличение пенсионного возраста, причем наибольшее продление обязательного стажа - на целых 11 лет - коснется военных. Давид, кадровый военнослужащий в отставке, рассказывает: "У нас особые права и особый расчет пенсий. А теперь это хотят отнять. Молодые шли в армию в расчете на определенные условия. Их меняют прямо по ходу игры".

Исполнительная власть надеется сэкономить 23 миллиарда евро к 2029 году за счет ужесточения бюджетных расходов. Это возмущает профсоюзы и правозащитников, которые говорят, что платить по счетам придётся самым уязвимым слоям населения. Жюстин Болсенс - юрист, специалист по трудовому праву. "Мы движемся к неустойчивости и обнищанию населения, - говорит она. - Мы просили власть найти баланс, обратиться к людям, которые зарабатывают слишком много, к "широким плечам", как их у нас называют".

Ожидается, что забастовка также приведет к перебоям в работе общественного транспорта и почты. К антиправительственным протестам присоединились пожарные и военнослужащие. В отдельных районах Брюсселя были зафиксированы стычки демонстрантов с полицией.