NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Бельгийцы протестуют против плана пенсионной реформы

Национальная демонстрация в защиту общественных услуг 13 февраля 2025 года в Брюсселе.
Национальная демонстрация в защиту общественных услуг 13 февраля 2025 года в Брюсселе. Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Amandine Hess
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

По меньшей мере 60 тысяч человек вышли на демонстрацию в Брюсселе в знак протеста против политики жесткой экономии, анонсированной новым кабмином.

РЕКЛАМА

Десятки тысяч жителей Бельгии вышли на улицы в знак протеста против запланированной новым правительством пенсионной реформы и сокращения госрасходов. Акция совпала с началом забастовки, которая остановила воздушное сообщение в стране.

Протестующие адресуют свое возмущение лично новому премьеру Барту де Веверу, который принял присягу 10 дней назад. На фоне растущего дефицита бюджета глава кабмина пообещал ограничить расходы, в том числе в социальной сфере. Власти отмечают, что в противном случае Бельгии грозят потенциальные санкции со стороны Европейского Союза.

Маргарита Ильбудо, участница демонстрации, работает в доме престарелых. По ее оценкам, там уже сокращено все, что можно. "Персонал не заменяют, трудится один человек на этаж, - говорит она. - Все делается быстро, мы даже поговорить с пациентами не успеваем. С их новыми сокращениями станет хуже".

В планах кабмина - увеличение пенсионного возраста, причем наибольшее продление обязательного стажа - на целых 11 лет - коснется военных. Давид, кадровый военнослужащий в отставке, рассказывает: "У нас особые права и особый расчет пенсий. А теперь это хотят отнять. Молодые шли в армию в расчете на определенные условия. Их меняют прямо по ходу игры".

Исполнительная власть надеется сэкономить 23 миллиарда евро к 2029 году за счет ужесточения бюджетных расходов. Это возмущает профсоюзы и правозащитников, которые говорят, что платить по счетам придётся самым уязвимым слоям населения. Жюстин Болсенс - юрист, специалист по трудовому праву. "Мы движемся к неустойчивости и обнищанию населения, - говорит она. - Мы просили власть найти баланс, обратиться к людям, которые зарабатывают слишком много, к "широким плечам", как их у нас называют".

Ожидается, что забастовка также приведет к перебоям в работе общественного транспорта и почты. К антиправительственным протестам присоединились пожарные и военнослужащие. В отдельных районах Брюсселя были зафиксированы стычки демонстрантов с полицией.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Что ждёт Бельгию с приходом к власти националиста Барта де Вевера?

Всеобщая забастовка в Бельгии в защиту пенсий

Греция: безработица усугубляется низкой зарплатой