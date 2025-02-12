Испания предоставит вид на жительство 25 000 мигрантам, пострадавшим от наводнений в Валенсии

By Euronews en español и AP

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Испанское правительство предоставит годичные разрешения на проживание и работу 25 000 иностранцев, пострадавших от наводнения в Валенсии в октябре прошлого года.

Чрезвычайная мера, одобренная во вторник Советом министров, призвана облегчить процедуру для тех, кто живет на нелегальном положении в десятках пострадавших населенных пунктов, в основном в Валенсийском сообществе.

Это часть плана по восстановлению и реконструкции после катастрофы 29 октября, в результате которой погибли 227 человек и было разрушено множество домов и предприятий. Новость, о которой сообщила газета "El País", была подтверждена Министерством интеграции, социального обеспечения и миграции.

Помощь мигрантам и работодателям

По данным министерства, из-за хаоса, вызванного проливными дождями, многие иммигранты не смогли выполнить требования, необходимые для легального проживания, учебы и работы в Испании. Аналогичным образом, многие работодатели не смогли пройти всю необходимую бюрократическую процедуру, чтобы нанять иностранных работников.

Новые разрешения, выдаваемые в исключительных обстоятельствах, могут быть отклонены в случае угрозы общественному порядку, безопасности или здоровью, говорится в сообщении министерства. Кроме того, иностранцы, потерявшие членов семьи во время наводнения, получат пятилетний вид на жительство.

Испания - исключение в европейской миграционной политике

В то время как другие европейские страны ужесточают свою миграционную политику, Испания продолжает подчеркивать важность иностранных рабочих как ключевого фактора экономического роста и создания рабочих мест.

В настоящее время иностранцы составляют 15,9 % зарегистрированной рабочей силы Испании, хотя гораздо большее их число работает в "черной" экономике, в таких секторах, как сельское хозяйство, домашний труд или уход за пожилыми людьми.

Регуляризация большего числа иммигрантов

В условиях низкого уровня рождаемости испанское правительство настаивает на необходимости легализации большего числа мигрантов, чтобы гарантировать отчисления в систему социального и пенсионного обеспечения.

Хотя Испания заключила соглашения с африканскими странами для ограничения нелегальной иммиграции, она также настаивает на мерах по легализации иммигрантов, уже проживающих в стране без разрешений. Большинство из них прибывает из Латинской Америки, въезжая в страну на законных основаниях по визам, а затем остается.