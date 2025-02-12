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Система здравоохранения Португалии висит на волоске

Время ожидания неотложной помощи в некоторых больницах может превышать 10 часов
Время ожидания неотложной помощи в некоторых больницах может превышать 10 часов Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Joana Mourão Carvalho
Опубликовано
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Пациентам в Португалии иногда приходится ждать неотложной медицинской помощи более 10 часов

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Закрытые отделений неотложной помощи, нехватка медицинских работников, время ожидания, значительно превышающее допустимое, и сбои в новой системе скрининга - национальная служба здравоохранения Португалии находится на грани краха.

По мнению Педро Питы Барроша, специалиста по экономике здравоохранения, проблема кроется организационном и управленческом потенциале.

"В какой-то степени это тоже менеджмент, но в какой-то степени это конкуренция с частным сектором. Он гораздо больше способен работать хорошо с точки зрения найма и удержания персонала, уделять больше внимания людям. Таким образом, у нас есть две большие точки напряжения: чистое и жесткое управление и проблема человеческих ресурсов. Возможно, это будут самые большие вызовы в ближайшие три года", - объясняет Euronews профессор экономики Nova SBE.

В мае 2024 года правительство представило План чрезвычайных мер и преобразований в области здравоохранения, который должен быть реализован за 3 месяца, чтобы гарантировать населению доступ к медицинскому обслуживанию.

На прошлой неделе в ходе двухнедельных дебатов в парламенте премьер-министр заявил, что исполнительная власть все еще не удовлетворена достигнутыми результатами, но особого прогресса не видно, а в некоторых больницах время ожидания в приемных превышает 30 часов.

Педро Пита Баррош надеется, что теперь план перестанет быть экстренным и превратится в программу постоянного совершенствования, в которую также будут вноситься коррективы.

"Мы должны отказаться от идеи, что сможем решить проблемы Национальной службы здравоохранения за месяц или два. Проблема заключается не в принятии правил или очередного закона о преобразовании службы. Вопрос не в том, наступит ли дата, когда мы ее реформируем, вопрос в том, как мы сможем постоянно приспосабливать национальную службу здравоохранения к возникающим потребностям", - подчеркивает экономист.

Пользователи жалуются в частности на обязательную предварительную консультацию по телефону перед обращением в отделение неотложной помощи, что еще больше затягивает медицинское вмешательство, поскольку в больницах пациентам все равно приходится долго ждать.

"На прошлой неделе Saúde 24 направил моего родственника в отделение неотложной помощи, и мы пробыли там почти 12 часов. И насколько я могу судить, я не думаю, что это было слишком плохо. Были случаи, когда пациенты находились там с вечера. Я пришел туда около часа дня и ушел в половине первого ночи", - рассказал Euronews собеседник, столкнувшийся с проблемой.

Движение пользователей государственных услуг (MUSP) уже заявило, что Министерству здравоохранения известно, что "длинные очереди - это результат отсутствия специалистов и условий для их удержания и привлечения в систему здравоохранения".

По мнению MUSP, на серьезную проблему, требующую глубоких мер, а именно увеличения инвестиций, "правительство отвечает бюрократическими мерами, открытием колл-центра, создавая еще один барьер и затягивая процесс оказания медицинской помощи".

Europeans’ Satisfaction With Healthcare Systems - STADA HEALTH REPORT 2024

В период с 2020 по 2024 год уровень удовлетворенности государственным здравоохранением в Европе снизился с 74 до 56 процентов, говорится в докладе немецкой фармацевтической компании Stada. Только 49 процентов португальцев заявили, что удовлетворены реакцией национальной службы здравоохранения.

В рейтинге Euro Health Consumer Index Португалия занимает 13-е место из 35 европейских стран. Лидирует в нем Швейцария, за ней следуют Нидерланды, Норвегия и Дания.

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European Health Consumer Index

Министр здравоохранения уже признал, что "неприемлемо", когда время ожидания в службах скорой помощи составляет десятки часов, и пообещал принять меры в ближайшее время.

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