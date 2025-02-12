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ЕС - США: ''Трансатлантические сумерки''

Большинство европейцев считают Соединенные Штаты "необходимым партнером", а не "союзником".
Большинство европейцев считают Соединенные Штаты "необходимым партнером", а не "союзником". Авторское право Manuel Balce Ceneta/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Manuel Balce Ceneta/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Peggy Corlinvideo by Gregoire Lory
Опубликовано Последние обновления
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Исследование Европейского совета по международным отношениям (ECFR) показало, что европейцы считают США уже не "союзником", но скорее "необходимым партнёром", а также выявило широкий спектр мнений о будущем ЕС.

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Большинство европейцев считают США "необходимым партнером", а не "союзником". Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные 12 февраля 2025 года общеевропейским аналитическим центром "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR) на фоне трений между ЕС и США по поводу пошлин.

Это мнение разделяет половина участников опроса, а также большинство опрошенных в странах, традиционно близких к США, таких как Дания, Германия и Польша.

"Это представляет собой большие перемены для некоторых стран, которые раньше были сильно трансатлантическими, - говорит Павел Зерка, старший научный сотрудник ECFR. - Но это понятно, потому что если Дональд Трамп больше не представляет трансатлантический альянс как настоящий союз, а как нечто, что должно быть транзакционным, то мы просто принимаем это".

По мнению аналитика, сложившаяся ситуация должна рассматриваться как возможность для европейцев попытаться выработать "прагматичный подход к США, а не идеалистический".

Мы называем это трансатлантическими сумерками, потому что считаем, что старая трансатлантическая система закончилась, и должна родиться новая. Она может родиться на основе действий европейского мейнстрима, который мог бы принять более транзакционный и прагматичный подход. В таком сценарии, да, трансатлантические отношения будут в меньшей степени основываться на ценностях, чем это было в прошлом.
Павел Зерка
научный сотрудник ECFR

Опрос был проведен в 11 странах ЕС - Германии, Франции, Италии, Польше, Португалии, Испании, Дании, Эстонии, Румынии, Болгарии, Венгрии, а также в Украине, в Швейцарии и Великобритании.

Результаты опроса также свидетельствуют о расхождении мнений о самом Трампе: в юго-восточной Европе больше явных сторонников, а в северных и западных странах Европы - противников.

Почти половина (49 %) опрошенных венгров считают, что переизбрание Трампа положительно скажется на мире во всем мире, в Болгарии и Румынии так думают 45 %. Напротив, 62 % опрошенных датчан и 55 % немцев считают, что он будет "плохим" для мира во всем мире.

Исследование также показало широкие различия в восприятии европейцами Европы и ее роли в мире. Самый многочисленный лагерь, так называемые "еврооптимисты", считают, что ЕС является великой державой и что его распад маловероятен в ближайшие два десятилетия. Они составляют 30 % опрошенных, причем самая большая группа - в Эстонии, Дании, Украине, Испании и Португалии. 22 % респондентов, напротив, относятся к "европессимистам", считая, что ЕС не является державой и обречен на распад.

"Многие сомневаются в том, что ЕС - великая держава, которая может на равных вести дела с Китаем или США. В ЕС также много людей, которые сомневаются в устойчивости блока и считают, что в ближайшее десятилетие или два ЕС может распасться", - сказал Зерка, добавив, что "есть несколько оттенков серого" и что те, кто считает, что ЕС распадется, и что он не является великой державой, "на самом деле составляют меньшинство".

Общая выборка исследования включала 18 507 респондентов.

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