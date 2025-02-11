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ООН приостановила работу по оказанию гуманитарной помощи в йеменской провинции Саада

Группа хуситов скандирует лозунги в Сане. Йемен, 1 августа 2019 года.
Группа хуситов скандирует лозунги в Сане. Йемен, 1 августа 2019 года. Авторское право Hani Mohammed/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
Авторское право Hani Mohammed/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
By Kieran Guilbert
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В связи с недавним задержанием хуситами еще восьми сотрудников ООН, шесть из которых работали в мухафазе Саада, генсекретарь организации поручил всем агентствам, фондам и программам ООН приостановить свою деятельность в Сааде из-за отсутствия необходимых гарантий и условий безопасности.

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ООН приостановила операции по оказанию гуманитарной помощи в йеменской провинции Саада после того, как еще восемь сотрудников организации были захвачены повстанцами хуситами.

В своем заявлении ООН сообщила, что "чрезвычайное" решение приостановить все операции и программы в северной провинции Саада (оплоте хуситов) было вызвано отсутствием необходимых условий и гарантий безопасности.

За последние месяцы повстанцы захватили десятки сотрудников ООН, а также людей, связанных с гуманитарными организациями и некогда открытым посольством США в Сане, столице Йемена.

До последних арестов, которые произошли в конце прошлого месяца, под стражей у хуситов находились по меньшей мере 24 сотрудника ООН. Ни один из них до сих пор не был освобожден.

По словам представителя генсекретаря ООН Фархана Хака, приостановка операций позволит ООН и де-факто властям провести переговоры с целью освобождения произвольно задержанных сотрудников ООН и создания условий для возобновления предоставления гуманитарной помощи, основанного на принципах беспристрастности, нейтральности, независимости и гуманности.

При этом в ООН подтверждают свою полную приверженность оказанию помощи миллионам нуждающихся в Йемене.

По данным ООН, Йемен переживает один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире: по меньшей мере 19 миллионов человек нуждаются в помощи и защите. Хак не смог сказать, сколько человек будет затронуто паузой в операциях ООН.

В Сааде работают семь агентств ООН, включая Всемирную продовольственную программу, Всемирную организацию здравоохранения и ЮНИСЕФ, а также несколько международных гуманитарных организаций.

Хуситы не прокомментировали решение ООН. Повстанцы ранее показывали задержанных сотрудников ООН по телевизионным каналам и называли их пособниками Израиля и западных спецслужб.

В конце прошлого месяца ООН приостановила все поездки в районы, удерживаемые хуситами, после того как несколько ее сотрудников были задержаны повстанцами.

Война в Йемене унесла жизни более 150 000 человек, включая бойцов и мирных жителей.

Поддерживаемые Ираном хуситы воюют с признанным мировым сообществом правительством Йемена. Ему в свою очередь оказывает помощь коалиция во главе с Саудовской Аравией. В настоящее время хуситы контролируют большую часть Йемена, включая столицу Сану.

В январе хуситы в одностороннем порядке освободили 153 заключенных в Подобные освобождения пленных рассматривались как средство ускорить переговоры о прекращении войны в Йемене.

Дополнительные источники • AP

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