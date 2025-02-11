Представители мирового военного сообщества собрались на саммите в Париже, чтобы обсудить, как ИИ влияет на текущие - и будущие - конфликты. Франция требует от ЕС активизировать усилия по созданию ИИ в военной сфере.

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В понедельник в Париже на саммите по искусственному интеллекту собрались представители военного сообщества, чтобы обсудить, как ИИ влияет на конфликты по всему миру.

Президент Макрон призвал Францию и ЕС активизировать усилия в области ИИ, особенно в оборонной сфере. Однако одним из главных препятствий на пути расширения сотрудничества ЕС являются данные.

Чтобы быть эффективными, алгоритмам требуется множество наборов различных видов данных, некоторыми из которых многие производители оружия не хотят делиться.

"Есть, пожалуй, одна трудность, но она не только во Франции или Европе, - говорит Кристоф Мейер, эксперт по ИИ и технический директор компании cortAIx Labs, - это доступ к данным, потому что мы имеем дело с секретными данными, очень, очень, очень сложными данными. Когда речь идет о суверенных данных, мы, очевидно, не можем распоряжаться ими как угодно", - добавил он.

Но, по словам одного из командующих НАТО, сегодняшние конфликты, такие как полномасштабное вторжение России в Украину, показывают, что у членов альянса нет иного выбора, кроме как идти в ногу со временем:

"Способность адаптироваться к действиям противника действительно важна. Вы видите это в Украине. Так что, знаете, это вопрос жизни. Если вы не сможете быстро адаптироваться в таком масштабе, то погибните, - сказал Верховный главнокомандующий союзными войсками НАТО по трансформации Пьер Вандье. - Для союзников императивом является оперативная совместимость, чтобы 32 члена НАТО могли работать вместе, будучи уверенными в данных, которые они используют, и по понятным всем правилам, понятных всем. Мы также должны убедиться, что потоки данных, создаваемые различными союзниками, могут быть использованы вместе, чтобы они могли участвовать в одной и той же ситуации".

Саммит по ИИ уже стал катализатором военного сотрудничества ЕС.

В понедельник немецкая компания Helsing, специализирующаяся на обороне, объединилась с французским стартапом Mistral AI, специализирующимся на генеративном ИИ, для разработки систем ИИ следующего поколения для обороны ЕС.