Джей Ди Вэнс выступил против "чрезмерного регулирования" ИИ

By Euronews

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег от "чрезмерного регулирования" искусственного интеллекта на саммите AI Action Summit в Париже во вторник, заявив, что администрация Дональда Трампа не согласится с тем, чтобы другие компании "закручивали гайки" в отношении американских компаний.

Его выступление перед мировыми лидерами и руководителями технологической отрасли было направлено на критику европейского подхода к регулированию искусственного интеллекта и модерацию контента на платформах, что подчеркивает раскол в отношении будущего технологий.

При президенте Дональде Трампе США выступают за "свободный" подход к инновациям, в то время как Европа ужесточает регулирование – в целях безопасности. Тем временем Китай стремительно развивает ИИ с помощью поддерживаемых государством технологических гигантов, борясь за доминирование в глобальной гонке.

"Администрация Трампа обеспокоена сообщениями о том, что некоторые иностранные правительства рассматривают возможность закручивания гаек в отношении американских технологических компаний", – сказал Джей Ди Вэнс, добавив, что "Америка не может и не будет мириться с этим, и мы считаем это ужасной ошибкой не только для США, но и для ваших собственных стран".

Джей Ди Вэнс совершил первую зарубежную поездку в качестве вице-президента на французский саммит. И в своей первой крупной политической речи он назвал ИИ поворотным пунктом в экономике, заявив, что "в данный момент мы сталкиваемся с необычной перспективой новой промышленной революции, такой же, как изобретение парового двигателя".

"Но это никогда не произойдет, если чрезмерное регулирование будет удерживать новаторов от риска, необходимого для продвижения вперед", – добавил Вэнс.

Растущий разрыв

Выступая на саммите по ИИ и Мюнхенской конференции по безопасности, Джей Ди Вэнс стремился продемонстрировать решительный стиль дипломатии Трампа.

Администрация Трампа будет "следить за тем, чтобы системы ИИ, разработанные в Америке, были свободны от идеологической предвзятости", – сказал он, пообещав, что США "никогда не ограничат право граждан на свободу слова".

В итоге США отказались подписать соглашение, в котором участвовали более чем 60 стран, включая Китай, что сделало администрацию Трампа исключением среди государств, выступающих за ответственное развитие ИИ.

Документ обязуется "содействовать доступности ИИ для сокращения цифрового неравенства" и "обеспечить открытость, инклюзивность, прозрачность, этичность, безопасность, надежность и достоверность ИИ". В нем также содержится призыв "сделать ИИ устойчивым для людей и планеты" и защитить "права человека, гендерное равенство, языковое разнообразие, права потребителей и интеллектуальную собственность".

Неожиданным шагом стало подписание декларации Китаем, который давно критикуют за несоблюдение прав человека, что еще больше увеличивает дистанцию между США и остальным миром в борьбе за господство ИИ.

В августе 2024 года в ЕС вступил в действие первый в мире всеобъемлющий закон об ИИ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что "ИИ нуждается в доверии людей и должен быть безопасным", но она также признала обеспокоенность по поводу бремени регулирования.

"В то же время я знаю, что мы должны сделать все проще и сократить бюрократическую волокиту, и мы это сделаем", – добавила она.

В рамках инициативы InvestAI общий объем инвестиций в ИИ в Европе достиг 200 млрд евро, включая 20 млрд евро, предназначенных для гигафабрик ИИ.