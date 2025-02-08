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Украина заявляет, что северокорейские войска вернулись для ведения боевых действий в Курской области

Украинские войска захватывают двух северокорейских солдат, воюющих вместе с российскими войсками в Курской области, 11 января 2025 г. (Пресс-служба президента Украины через AP)
Украинские войска захватывают двух северокорейских солдат, воюющих вместе с российскими войсками в Курской области, 11 января 2025 г. (Пресс-служба президента Украины через AP) Авторское право AP/AP
Авторское право AP/AP
By Daniel BellamyEuronews
Опубликовано
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Заявление Украины прозвучало через несколько дней после того, как разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что северокорейские войска были отведены с линии фронта.

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Президент Украины Владимир Зеленский написал в пятницу на сайте X, что Россия снова использует северокорейских солдат для операций в Курской области.

Сообщение появилось всего через несколько дней после того, как разведслужба Южной Кореи заявила, что северокорейские войска были отведены с линии фронта.

Как сообщается агентство "Рёнхап", Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила на прошлой неделе, что войска были отведены после того, как понесли большие потери. Она отметила, что с середины января не было никаких признаков их участия в боевых действиях.

Зеленский написал следующее: "Сегодня я получил доклад от главнокомандующего о ситуации в Донецкой и Курской областях. В районах проведения Курской операции произошли новые наступления - Россия вновь использует северокорейских солдат вместе со своими войсками. Значительное количество оккупантов было уничтожено — сотни российских и северокорейских солдат. Это имеет решающее значение, поскольку бои на российской территории предотвращают дальнейшую эскалацию против наших городов и земель".

По оценкам южнокорейской разведслужбы, КНДР направила около 11 000 военнослужащих для поддержки российских войск в войне против Украины. По ее данным, около 300 человек погибли и еще около 2700 получили ранения.

Северная Корея публично не подтвердила, что направила войска для поддержки военных действий России.

В январе украинские войска взяли в плен двух северокорейских солдат, воевавших в Курской области России.

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