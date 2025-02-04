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Сербские потребители присоединились к бойкоту супермаркетов из-за роста цен

АРХИВ. Иллюстративное фото
АРХИВ. Иллюстративное фото Авторское право Luca Bruno/AP
Авторское право Luca Bruno/AP
By Euronews
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Первоначально бойкот был организован в Хорватии. Его инициаторы заявили, что акция прошла успешно. Сербские потребители последовали примеру соседней страны, в надежде, что представители бизнеса и власти отреагируют на их действия.

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Ассоциация по защите прав потребителей Efektiva призвала жителей Сербии бойкотировать пять крупных торговых сетей из-за чрезмерно высоких, по ее мнению, цен на товары.

Представители ассоциации утверждают, что инфляция - явление нормальное, но цифры в стране на ценниках чересчур высоки.

Сербские потребители присоединились к бойкоту, который начался в Хорватии и быстро распространился на другие балканские страны.

"Я знаю, что был объявлен бойкот. Я поддерживаю его, так как считаю, что цены слишком высоки", - сказал в беседе с Euronews один из жителей Белграда.

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Успех бойкота зависит от нескольких факторов: его продолжительности, уровня организации потребителей и реакции торговых сетей, говорит профессор факультета экономики Белградского университета Велько Миюшкович.

Он напомнил, что власти Сербии уже признавали необходимость регулирования цен в различных секторах.

"Уже некоторое время эксперты призывают проанализировать всю цепочку и посмотреть, где именно в этой цепочке была добавлена избыточная стоимость, то есть где произошло увеличение цены, из-за которого конечные потребители платят за определенные категории товаров здесь значительно больше, чем в других странах", - говорит Миюшкович.

По его словам, заморозка или снижение цен зависит от правительства.

Только оно может ввести субсидии на основные продукты питания, облегчить выход на рынок новых продавцов и снизить зависимость от импорта, стимулируя внутреннее производство.

"Производители и торговые сети видят, что у них есть возможность завышать цены и что наши потребители готовы платить, в то время как на некоторых других рынках потребители не готовы к этому и бизнес использует более низкую маржу. Когда оказывается, что потребители готовы к бойкоту, магазины снижают цены", - отмечает редактор журнала Nova ekonomija Александр Милошевич.

Первыми в регионе участие в бойкоте приняли жители Хорватии.

Инициатива была предложена хорватской группой по защите прав потребителей Halo, inspectore и, по словам ее представителей, оказалась весьма эффективна.

По официальным данным, в результате бойкота продажи упали на 53 процента по сравнению с предыдущей неделей.

В организации Halo, inspectorе подчеркнули, что цель акции не в том, чтобы нанести ущерб розничным торговцам, а в привлечении внимания к чересчур быстрому росту цен.

Власти и бизнес в Хорватии отреагировали быстро: правительство расширило список продуктов первой необходимости, на которые установлены предельные цены с 30 до 70-ти, а крупнейшие розничные сети страны объявили о снижении цен.

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