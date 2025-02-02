By Euronews и EBU

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Десятки тысяч людей вышли в субботу на улицы немецких городов, чтобы выразить свой протест против сотрудничества одной из главных политических сил страны - Христианско-демократический союза (ХДС) - с ультраправыми из партии "Альтернатива для Германии" (AдГ).

Массовые манифестации прошли в Аахене, Аугсбурге, Брауншвейге, Бремене, Кёльне, Эссене, Франкфурте, Гамбурге, Лейпциге, а также в ряде других небольших городов. На воскресенье тоже запланированы митинги, самый крупный из которых пройдёт в Берлине.

Многие протестующие сосредоточили свое внимание на лидере ХДС Фридрихе Мерце.

В среду Бундестаг, благодаря в том числе голосам депутатов от "Альтернативы для Германии", одобрил его резолюцию об ужесточении миграционной политики. Документ включал такие радикальные для страны меры, как введение пограничного контроля, возможность отказа просителям убежища на границе и расширение полномочий полиции по задержанию и депортации нелегальных мигрантов. Правда, сам законопроект об ограничении миграции парламент отклонил уже в пятницу.

"Сердце вместо Мерца" - гласил лозунг на плакатах манифестантов. Они обвинили одного из главных претендентов на пост канцлера ФРГ в том, что тот нарушил давнее обещаниене сотрудничать с ультраправыми из АдГ.

В 2024 году Федеральное ведомство по охране конституции Германии присвоило этой партии статус подозреваемой в экстремистской деятельности. Некоторые её региональные отделения, например, в Саксонии, уже признаны таковыми.

При этом, судя по опросам, АдГ - сегодня вторая по популярности партия в стране в преддверии досрочных парламентских выборов (после оппозиционного блока ХДС/ХСС).

Крупнейшая экономика Европы пошатнулась после того, как трёхпартийная правящая коалиция канцлера Олафа Шольца распалась в конце прошлого года из-за споров о том, как оживить экономику в условиях стагнации.

Новый состав немецкого правительства определится после всеобщих выборов 23 февраля.