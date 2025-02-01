"Теневой отряд": кто и как удерживает израильских заложников в Газе

By Euronews

РЕКЛАМА

Созданное в 2006 году после похищения израильского солдата Гилада Шалита, подразделение "Теневой отряд" стало самым секретным в составе "Бригад аль-Кассама", военного крыла движения ХАМАС, и находилось под непосредственным руководством покойного начальника штаба группировкиМохаммеда аль-Дейфа. Его члены проходили многоуровневый отбор после тщательной подготовки, включавшей навыки ведения психологической войны и тренировку эмоциональной устойчивости.

Источники в службе безопасности сообщили, что подразделение контролировало содержаниеизраильских заложников, как гражданских, так и военных, которые были захвачены во время атаки 7 октября.

Однако ХАМАС по-прежнему отказывается сообщить точное число израильских пленников, находящихся в его руках, и место их содержания. Израильские СМИ отмечают, что некоторые заключенные, такие как Авера Менгисту и Хишам аль-Сайед, попали в сектор Газа много лет назад по собственной воле.

Один из заложников ХАМАС Mohammed Hajjar/AP

Представители ХАМАС утверждают, что подразделение обращается с заключенными "в соответствии с исламскими ценностями", но не хотят сообщать никаких подробностей об условиях их содержания. Израильская разведка предполагает, что теневая структура использует изощренные методы, чтобы ввести в заблуждение операторов слежения, включая перемещение заложников между туннелями.

В течение 18 лет подразделению удавалось оставаться вне поля зрения, но оно получило известность во времязнаменательной сделки пообмену в 2011 году, когда 1027 палестинских заключенных были освобождены в обмен на солдата Гилада Шалита. А затем "всплыло" в 2022 году, когда один из его членов был убит во время израильского рейда.

Предполагается, что утечка видеозаписей Шалита во время его пленения была частью стратегии психологического давления ХАМАС, тактики, используемой "Теневым отрядом". Подобная тактика неоднократно применялась во время войны в Газе, когда публиковались ролики с израильскими заключенными, сопровождавшиеся посланиями премьер-министру Биньямину Нетаньяху и политическому руководству еврейского государства, призывавшими к прекращению войны и обмену с ХАМАС.

Гилад Шалит Hamas Video via APTN

Несмотря на таинственность, ХАМАС подтвердил, что "Теневой отряд" подчиняется высоким стандартам безопасности: его члены подвергаются внезапным обыскам, их телефоны лишены возможности подключаться к обычным сетям, а некоторые бойцы даже не знают личности своих коллег.

Сегодня "Теневой отряд" остается окутанной тайной козырной картой, которую ХАМАС использует для давления. Группировка намекает и заявляет открыто, что с помощью этого подзразделения битва за Газу ведется не только на земле, но и под ней - в многочисленных лабиринтах и туннелях, цель которых - изменитьправила игры в конфликте с Израилем.