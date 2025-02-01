By Euronews и AP

РЕКЛАМА

Норвежское судно с российским экипажем, которое власти первоначально подозревали в причастности к повреждению подводного волоконно-оптического кабеля, соединяющего Латвию и шведский остров Готланд, освобождено.

Норвежская полиция заявила, что не было сделано никаких выводов, которые могли бы связать судно Silver Dania "с этим актом".

"Полицейский округ Тромсё провел ряд следственных действий и обеспечил то, что мы считаем необходимым, учитывая запрос Латвии. Расследование будет продолжено, но мы не видим причин для того, чтобы судно оставалось в Тромсё", - заявил полицейский прокурор Ронни Йоргенсен.

Судно Silver Dania было остановлено в четверг вечером и доставлено в порт Тромсё на севере Норвегии в пятницу утром судном норвежской береговой охраны для проверки. Это произошло после запроса латвийских властей и решения норвежского суда.

Тогда полиция заявила, что есть подозрения, что судно, которое в момент задержания курсировало между российскими портами Санкт-Петербург и Мурманск, причастно к серьезному повреждению кабеля, обнаруженному в прошлые выходные в Балтийском море.

Власти не стали уточнять подробности, но сообщили, что обыскивают судно и проводят опросы.

Глава Silver Sea Тормод Фоссмарк заявил, что исключает причастность своего судна к повреждению кабеля у острова Готланд. По его словам, оно не бросало там якорь, который, предположительно, повредил кабель. Как отметил Фоссмарк, судно было доставлено в порт, чтобы исключить версию о его причастности к произошедшему.

Повреждение кабеля передачи данных, соединяющего латвийский Вентспилс с островом Готланд, было обнаружено в минувшее воскресенье. Это уже не первый подобный случай за последние месяцы.