NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Норвегия освободила судно с российским экипажем, которое подозревали в повреждении кабеля

Судно Silver Dania
Судно Silver Dania Авторское право Rune Stoltz Bertinussen/Rune Stoltz Bertinussen / NTB
Авторское право Rune Stoltz Bertinussen/Rune Stoltz Bertinussen / NTB
By Euronews и AP
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Норвегия освободила судно с российским экипажем, которое подозревали в повреждении волоконно-оптического кабеля, соединяющего Латвию и шведский остров Готланд.

РЕКЛАМА

Норвежское судно с российским экипажем, которое власти первоначально подозревали в причастности к повреждению подводного волоконно-оптического кабеля, соединяющего Латвию и шведский остров Готланд, освобождено.

Норвежская полиция заявила, что не было сделано никаких выводов, которые могли бы связать судно Silver Dania "с этим актом".

"Полицейский округ Тромсё провел ряд следственных действий и обеспечил то, что мы считаем необходимым, учитывая запрос Латвии. Расследование будет продолжено, но мы не видим причин для того, чтобы судно оставалось в Тромсё", - заявил полицейский прокурор Ронни Йоргенсен.

Судно Silver Dania было остановлено в четверг вечером и доставлено в порт Тромсё на севере Норвегии в пятницу утром судном норвежской береговой охраны для проверки. Это произошло после запроса латвийских властей и решения норвежского суда.

Тогда полиция заявила, что есть подозрения, что судно, которое в момент задержания курсировало между российскими портами Санкт-Петербург и Мурманск, причастно к серьезному повреждению кабеля, обнаруженному в прошлые выходные в Балтийском море.

Власти не стали уточнять подробности, но сообщили, что обыскивают судно и проводят опросы.

Глава Silver Sea Тормод Фоссмарк заявил, что исключает причастность своего судна к повреждению кабеля у острова Готланд. По его словам, оно не бросало там якорь, который, предположительно, повредил кабель. Как отметил Фоссмарк, судно было доставлено в порт, чтобы исключить версию о его причастности к произошедшему.

Повреждение кабеля передачи данных, соединяющего латвийский Вентспилс с островом Готланд, было обнаружено в минувшее воскресенье. Это уже не первый подобный случай за последние месяцы.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В Москве произошел сбой с интернетом из-за репетиции Парада Победы

Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии

Франция впервые официально обвинила Россию в серии громких кибератак