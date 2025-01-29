Штормы "Эрминия" и "Эовин": ЕС оказывает экстренную помощь Ирландии

Многие районы Европы во власти штормов. Наводнения во французской Бретани. ЕC активизировал механизм гражданской защиты для Ирландии.
Сильные ветры и проливные дожди обрушились на Европу, вызвав наводнения во многих районах, включая западную Францию; в Ирландии остались без электричества сотни тысяч домов.
Во французском регионе Бретань сохраняется красный уровень метеорологической опасности, многие города затоплены беспрецедентным наводнением. Тысячи людей уже эвакуированы.
В регионе Пеи-де-ла-Луар также наблюдаются наводнения, изолирующие города и перекрывающие дороги, как это видно в небольшом рыночном городке Сент-Обен-дю-Павуаль.
10 австрийских энергетиков присоединились к усилиям других специалистов из стран ЕС по оказанию поддержки Ирландии после шторма "Эовин".
Команда прибыла в Ирландию во вторник, чтобы помочь с восстановлением электроснабжения, после шторма Евросоюз также отправил в страну 13 генераторов после шторма.
ЕС активировал свой Механизм гражданской защиты после того, как Ирландия запросила помощь.