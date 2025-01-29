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Штормы "Эрминия" и "Эовин": ЕС оказывает экстренную помощь Ирландии

Полиция и спасатели эвакуируют жителей из-за сильного наводнения на западе Франции во время шторма Иво, среда, 29 января 2014 года, Редон, западная Франция.
Полиция и спасатели эвакуируют жителей из-за сильного наводнения на западе Франции во время шторма Иво, среда, 29 января 2014 года, Редон, западная Франция. Авторское право Mathieu Pattier/Copyright 2014 The AP. All rights reserved.
Авторское право Mathieu Pattier/Copyright 2014 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Многие районы Европы во власти штормов. Наводнения во французской Бретани. ЕC активизировал механизм гражданской защиты для Ирландии.

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Сильные ветры и проливные дожди обрушились на Европу, вызвав наводнения во многих районах, включая западную Францию; в Ирландии остались без электричества сотни тысяч домов.

Во французском регионе Бретань сохраняется красный уровень метеорологической опасности, многие города затоплены беспрецедентным наводнением. Тысячи людей уже эвакуированы.

В регионе Пеи-де-ла-Луар также наблюдаются наводнения, изолирующие города и перекрывающие дороги, как это видно в небольшом рыночном городке Сент-Обен-дю-Павуаль.

10 австрийских энергетиков присоединились к усилиям других специалистов из стран ЕС по оказанию поддержки Ирландии после шторма "Эовин".

Команда прибыла в Ирландию во вторник, чтобы помочь с восстановлением электроснабжения, после шторма Евросоюз также отправил в страну 13 генераторов после шторма.

ЕС активировал свой Механизм гражданской защиты после того, как Ирландия запросила помощь.

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