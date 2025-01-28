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Будущее афганских беженцев в Албании под вопросом из-за новой политики США

Флаг Албании (слева) и старый флаг Афганистана на саммите ООН по климату COP28 в среду, 29 ноября 2023 года, в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.
Флаг Албании (слева) и старый флаг Афганистана на саммите ООН по климату COP28 в среду, 29 ноября 2023 года, в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Авторское право Rafiq Maqbool/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Авторское право Rafiq Maqbool/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Ирина ШелудковаEuronews и AP
Опубликовано
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Президент США Дональд Трамп приостановил действие программы, которая позволила бы афганским беженцам, отвечающим определенным критериям, переселиться в США после захвата власти талибами.

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В Албании тысячи афганских беженцев, ожидающих одобрения американских виз, столкнулись с еще большей неопределенностью на фоне новой иммиграционной политики администрации президента США Дональда Трампа, которая объявила о приостановке программы приема беженцев

Албания стала транзитным пунктом для многих афганцев, работавших в американских государственных учреждениях или частных компаниях, и бежавших от режима талибов, пока американская сторона проверяет их документы перед выдачей виз.

На фоне вывода американских войск из Афганистана после захвата власти талибами в 2021 году и роста насилия со стороны талибов Соединенные Штаты под руководством президента Джо Байдена расширили круг афганских граждан, находящихся в группе риска и имеющих право на получение статуса беженца в США.

К ним были отнесены сотрудники и бывшие сотрудники американских новостных организаций, а также американских агентств по оказанию помощи и развитию и других групп помощи, получающих финансирование из США. Также были включены сотрудники и бывшие сотрудники правительства США и военных операций НАТО, которые не отвечали критериям специальной программы для таких работников.

Однако этот шаг был сопряжен с существенной оговоркой, которая сильно ограничивала число людей, которые могли бы получить пособие: заявители должны были покинуть Афганистан и начать процесс рассмотрения дела, который мог занять 12-14 месяцев, в третьей стране. США не собирались поддерживать их отъезд или пребывание там.

В городе Шенджин на побережье Адриатического моря сотни афганцев остаются во временных убежищах. Некоторые афганцы уже больше года ожидают оформления визы в США. Они все еще надеются, что Вашингтон выполнит свое обещание спасти их от деспотичного режима талибов.

Более 3 200 афганцев, многие из которых претендовали на получение специальной иммиграционной визы (SIV), находятся в Албании. Там с ними провели собеседование и попросили предоставить необходимые документы для рассмотрения их заявлений.

Новая миграционная политика в США

В первые же дни своей работы администрация президента Трампа объявила о том, что с 27 января программа приема беженцев в США будет приостановлена как минимум на три месяца. В Белом доме заявили, что в течение этого периода министр внутренней безопасности в консультации с госсекретарем представит президенту доклад о том, отвечает ли возобновление программы интересам США.

Администрация Трампа отменила планы поездок беженцев, получивших разрешение на въезд в Соединенные Штаты до 27 января. Это решение в результате затронуло более 1600 афганцев, получивших разрешение на переселение в США. В это число входят те, кто работал вместе с американскими солдатами во время войны, а также члены семей военнослужащих США, находящихся на действительной военной службе.

Будущее под вопросом

Несмотря на первоначальные обещания более умеренного правления, талибы вскоре начали вводить ограничения в отношении женщин и девочек, запретив им посещать общественные места и работать, а также запретив образование для девочек после шестого класса.

Женщина, которая в разговоре с агентством Associated Press согласилась представиться только как Палваша Н. из страха перед последствиями для ее семьи в Афганистане, сказала, что не может вернуться домой.

По ее словам, в визе ей было отказано, поскольку в заявлении она не указала программу обучения, которую прошла.

Вместе с Палвашей в Албании находятся муж, три дочери-подростка и сын. Она рассказала, что ее вызвали на второе собеседование, чтобы внести уточнения в документы, но попросили "интегрироваться" в Албании.

"Мне нелегко интегрироваться в Албании. Я не знаю албанского языка. Меня привезли сюда не для того, чтобы я интегрировалась в Албанию. И даже албанцам очень трудно найти работу и возможности трудоустройства в своей стране. Так как же мы можем здесь жить?", - поделилась своими переживаниями женщина.

Албания, являясь членом НАТО, первоначально согласилась приютить афганцев на один год до их переезда в США, а затем пообещала продлить прием, если их визы будут задерживаться.

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