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Израиль разрешил жителям северной части сектора Газа вернуться домой

Жители севера Сектора Газа возвращаются после разрешения Израиля в соответствии с договорённостями 15 января 2025 г.
Жители севера Сектора Газа возвращаются после разрешения Израиля в соответствии с договорённостями 15 января 2025 г. Авторское право AP Photo/Abed Hajjar
Авторское право AP Photo/Abed Hajjar
By Euronews и АР, EBU
Опубликовано Последние обновления
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Людское море в понедельник утром двинулось по главному прибрежному шоссе на север сектора Газа. Это стало возможным после того, как Израиль - впервые за 15-месяцев войны с ХАМАС - разрешил тысячам палестинцев вернуться домой в рамках достигнутого в середине января соглашения о прекращении огня.

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Людское море, заполнившее за последние дни Вади Газу - болотистую местность в центральной части сектора Газа, в понедельник утром двинулось по главному прибрежному шоссе на север.

Это стало возможным после того, как Израиль - впервые за 15-месяцев войны с ХАМАС - разрешил тысячам палестинцев вернуться в северную часть анклава в соответствии с достигнутым в середине января соглашением о прекращении огня.

Десятки тысяч палестинцев, многие из которых несли свои пожитки, полны решимости вернуться домой, хотя понимают, что от их жилищ, скорее всего, ничего не осталось.

Мы благодарим Бога, что бы с нами ни случилось. Мы будем непоколебимы тысячу лет, несмотря на Нетаньяху, несмотря на Трампа и несмотря на арабских лидеров-предателей. И мы освободим все арабские страны, если на то будет воля Аллаха
житель северной части Сектора Газа

Эти люди больше года укрывались в палаточных лагерях и школах, превращённых в убежища. По оценкам ООН, противостояние Израиля с ХАМАС в ответ на нападения 7 октября 2023 года на юг еврейского государства, привело к перемещению до 90% из 2,3 млн жителей Газы, часто по нескольку раз.

Те, кто предпочёл остаться, несмотря на бомбардировки и военные операции ЦАХАЛ, в этоти понедельник смогли наконец встретиться с членами семьи и соседями, покинувшими север Сектора.

Мы приехали из Газы, проделали весь путь с севера сюда, и я смог встретиться с ним.(показывает на человека рядом). Я не видел его с первого дня войны. Мы расстались, он уехал с севера, а мы остались. Слава Богу, мы встретились спустя 470 дней
перемещенный палестинец, возвращающийся в северную часть Газы

Возвращающихся домой по шоссе Аль-Рашид приветствовали боевики "Бригад Аль-Кассам", военного крыла ХАМАС.

группировке заявили, что возвращение стало “победой для нашего народа и признанием провала (израильских) планов оккупации и передачи власти”.

В октябре 2023 года около миллиона человек бежали на юг, в то время как сотни тысяч остались на севере, где происходили одни из самых ожесточенных боев и самые страшные разрушения за всю войну.

За 15 месяцев противостояния Израиля и ХАМАС, по данным Минздрава Газы, погибли 47 000 палестинцев, более половины из которых - женщины и дети. В этой статистике не уточняется, сколько из погибших были комбатантами. Израиль заявляет, что уничтожил более 17 000 боевиков, не предоставляя доказательств.

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