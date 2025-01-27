В ЕС договорились продлить антироссийские санкции

By Euronews

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В Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС договорились продлить экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает 31 января. По существующим правилам, санкции пересматривают каждые полгода, и пролонгировать их можно лишь при единогласном "да" всех членов.

Интригой заседания в Брюсселе стала позиция Венгрии, грозившей воспользоваться правом вето, но пересмотревшей свое решение после того, как ей были даны гарантии энергобезопасности.

Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства ЕС, признала, что единодушие стран-членов "оказывает давление на Россию". Она отметила, что ЕС согласует санкции в момент, когда новый президент США Дональд Трамп также показывает Москве, что "прекращение войны - в ее руках".

Санкции ЕС продлены на фоне осложнения ситуации на фронте и в ожидании сдвига в сторону мирных переговоров, которые пытаются инициировать США.