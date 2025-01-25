Хотят ли русские мира? Заявления Кремля и МИДа РФ

By Euronews

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Российский лидер Владимир Путин готов к контакту с президентом США Дональдом Трампом, и Москва ждет соответствующих сигналов со стороны Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает российское новостное агентство ТАСС.

«Послушайте, Путин готов, мы ждем сигналов. Все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что в случае если будет согласован разговор двух лидеров, то Москва своевременно об этом сообщит.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп захотел провести встречу с Путиным «немедленно». При этом когда именно политик намерен встретиться с российским лидером, не уточнялось.

Главная цель - положить конец почти трехлетней войне

От взаимодействия лидеров США и России ожидают подвижек в деле прекращения войны в Украине, возобновления переговоров по ядерному разоружению и санкционному режиму. Решительное намерение положить конец конфликту стало одним из наиболее громких предвыборных обещаний Трампа. Сразу после инаугурации 47-й президент США призвал обе стороны к завершению боевых действий, в то же время конкретного мирного плана пока представлено не было.

В пятницу 24 января Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине, как сообщают российские СМИ.

«Мы всегда говорили, и хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике. Но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания», — отметил Путин.

Российский лидер подверг критике изданный президентом Украины Владимиром Зеленским декрет о запрете ведения переговоров. В конце 2024 года Путин назвал условия переговоров с Украиной, которые, впрочем, ни в Евросоюзе, ни в США не были восприняты всерьез. Накануне глава МИДа РФ Сергей Лавров еще раз подчеркнул: "Временное перемирие и заморозка конфликта неприемлемы. Они будут непременно использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима и попыток вооруженного реванша. Нужны надежные, юридически обязывающие договоренности и механизмы, гарантирующие недопущение возобновления конфликта".

Вернуться к обсуждению ядерного разоружения

По поводу возвращения к соглашениям по ядерному разоружению Дмитрий Песков на брифинге заявил:

"Хочу вам напомнить в связи с заявлением президента Путина, что Россия считает как можно скорее возобновить разоруженческие переговоры. Тем более, что существенно подорвана договорно-правовая база в сфере контроля над вооружениями, причем не по вине Российской Федерации. Это Соединенные Штаты завершили свое участие и подорвали собственно существование этой договорно-правовой базы. Так что в интересах всего мира и в интересах народов наших стран, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее начать этот переговорный процесс.

Но хочу вам напомнить слова президента Путина о том, что в нынешних условиях, конечно, надо принимать в расчет все ядерные потенциалы. Нельзя, например, вести переговоры и не принимать во внимание потенциалы Франции, Великобритании. Нынешние реалии диктуют такую необходимость. Поэтому есть, о чем говорить, нужно говорить, и время во многом упущено. И здесь мы и ранее говорили о такой заинтересованности. Тут мяч на стороне американцев, которые прекратили все контакты, все субстантивные контакты с нашей стороной".

На лидеров смотрят и силовые ведомства

О возможности диалога с Вашингтоном на уровне своего ведомства заявил и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Ранее он сказал агентству ТАСС, что он готов к встрече с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом при соответствующей заинтересованности со стороны США.

"Мы всегда готовы к переговорам", - отметил он, отвечая на вопрос о готовности к встрече при запросе с американской стороны.

На уточняющий вопрос, остаются ли сейчас контакты по линии СВР и ЦРУ, он отметил: "У нас есть официальный представитель в Вашингтоне, у Центрального разведывательного управления имеется официальный представитель в Москве".

И снова вопрос о переговорах. Кому доверить роль посредника?

Днем ранее о том, как и кто может стать посредником на возможных переговорах между Россией и Украиной, говорил глава МИДа РФ Сергей Лавров. Он заявил, что Россия «не рассматривает Италию в качестве возможного участника мирных переговоров в Украине». «К сожалению, российско-итальянские отношения переживают самый глубокий кризис со времен Второй мировой войны, и официальная ответственность, безусловно, лежит на Риме», - сказал Лавров, напомнив, что Италия заблокировала все двусторонние отношения с Россией.

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Среди стран, которые могли бы участвовать в миротворческом процессе, глава российского внешнеполитического ведомства выделил Китай и Бразилию. В то же время Лавров подчеркнул, что Москва "открыта к любым переговорам, если они будут по сути, о первопричинах и о тех принципах, о которых сказал В.В.Путин в июне 2024 года, выступая в Министерстве иностранных дел. Особо отмечу, что они не являются никакими предварительными условиями".