Румыния: фермеры отказываются выращивать картофель из-за дороговизны

Все больше румынских фермеров отказываются от выращивания картофеля из-за возросших затрат. Стоимость семян в последние годы удвоилась.
Производство картофеля в Румынии продолжает сокращаться: стоимость семян за последние годы удвоилась, рабочая сила также становится все более дорогой и труднодоступной, поэтому многие фермеры отказываются от выращивания этого овоща.
По данным Национального института статистики, в 2024 году производство картофеля в Румынии было самым низким за последние восемь лет, несмотря на то, что в стране находится почти треть картофельных ферм Евросоюза.
В среднем по ЕС урожайность составляет около 35 тонн картофеля с гектара. При этом урожай Румынии в прошлом году составил около 14,8 тонны. Засуха и жара еще больше усугубили ситуацию.
Но несмотря на снижение предложения, спрос продолжает расти.
По словам фермеров, внутреннее производство покрывает лишь половину потребностей потребителей. В результате магазины переполнены импортными товарами, что отражается на ценах. На рынках килограмм картофеля продается за 5 леев, то есть около одного евро.
В других странах ЕС также выращивается меньше картофеля. Почти 70% полей блока сосредоточено всего в пяти странах: Румынии, Франции, Польше, Нидерландах и Бельгии.
В период с 2000 по 2023 год производство картофеля в ЕС сократилось на 27,9 млн тонн, что соответствует падению на 36,7%. Особенно сильно — в Польше, откуда Румыния импортирует значительную долю овоща.