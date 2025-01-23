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Румыния: фермеры отказываются выращивать картофель из-за дороговизны

Картофель на рынке в Бухаресте, Румыния, 23 января 2025 года
Картофель на рынке в Бухаресте, Румыния, 23 января 2025 года Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Emma De Ruiter и EBU
Опубликовано Последние обновления
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Все больше румынских фермеров отказываются от выращивания картофеля из-за возросших затрат. Стоимость семян в последние годы удвоилась.

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Производство картофеля в Румынии продолжает сокращаться: стоимость семян за последние годы удвоилась, рабочая сила также становится все более дорогой и труднодоступной, поэтому многие фермеры отказываются от выращивания этого овоща.

По данным Национального института статистики, в 2024 году производство картофеля в Румынии было самым низким за последние восемь лет, несмотря на то, что в стране находится почти треть картофельных ферм Евросоюза.

В среднем по ЕС урожайность составляет около 35 тонн картофеля с гектара. При этом урожай Румынии в прошлом году составил около 14,8 тонны. Засуха и жара еще больше усугубили ситуацию.

Но несмотря на снижение предложения, спрос продолжает расти.

По словам фермеров, внутреннее производство покрывает лишь половину потребностей потребителей. В результате магазины переполнены импортными товарами, что отражается на ценах. На рынках килограмм картофеля продается за 5 леев, то есть около одного евро.

В других странах ЕС также выращивается меньше картофеля. Почти 70% полей блока сосредоточено всего в пяти странах: Румынии, Франции, Польше, Нидерландах и Бельгии.

В период с 2000 по 2023 год производство картофеля в ЕС сократилось на 27,9 млн тонн, что соответствует падению на 36,7%. Особенно сильно — в Польше, откуда Румыния импортирует значительную долю овоща.

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