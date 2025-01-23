Рютте призвал усилить помощь Украине и поддержал требование Трампа по оборонному бюджету

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал западных союзников Украины усилить поддержку Киева. Глава альянса также поддержал президента США Дональда Трампа, выступающего за увеличение военных расходов.

В настоящее время оборонный бюджет Европы в среднем составляет 2% от ВВП. Рютте заявил, что тратить на оборону необходимо значительно больше.

Выступая на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, Рютте указал на то, что европейская оборонная промышленность внедряет инновации слишком медленно, и что ЕС следует сосредоточиться на создании крепкой индустриальной базы.

Марк Рютте, генсекретарь НАТО: "Я думаю, Дональд Трамп прав в том, что мы тратим недостаточно. И, в любом случае, нам нужно сбалансировать это с тем, что тратят США. Но особенно мы должны заботиться о нашей промышленной базе. То есть, о том, что производит наша оборонная промышленность, а она производит недостаточно. Но и в плане внедрения инноваций мы слишком медлительны".

В кулаурах форума глава НАТО сказал журналистам, что в случае поражения Украины, альянс будет вынужден потратить триллионы евро в рамках дополнительных расходов на усиление обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для обеспечения безопасности Украины в случае прекращения огня с Россией потребуется присутствие миротворцев.

Дональд Трамп, вступивший в должность президента в понедельник, пообещал положить конец войне в Украине. Хотя Трамп не изложил свой план действий, в среду он пригрозил Кремлю новыми санкциями, если соглашение по Украине не будет достигнуто в ближайшее время. Однако в Европе растут опасения, что Трамп может закончить войну на невыгодных для Украины условиях.

"Если мы получим плохую сделку, то это будет означать, что мы увидим как президент России и лидеры Северной Кореи, Ирана и Китая поздравляют друг друга, а мы не можем этого допустить. С геополитической точки зрения это было бы большой, большой ошибкой", - сказал Рютте.