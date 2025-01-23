Рютте призвал усилить помощь Украине и поддержал требование Трампа по оборонному бюджету

Генсекретарь НАТО Марк Рютте призвал западных союзников усилить помощь Украине и поддержал президента США Дональда Трампа, выступающего за увеличение военных расходов.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал западных союзников Украины усилить поддержку Киева. Глава альянса также поддержал президента США Дональда Трампа, выступающего за увеличение военных расходов.
В настоящее время оборонный бюджет Европы в среднем составляет 2% от ВВП. Рютте заявил, что тратить на оборону необходимо значительно больше.
Выступая на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, Рютте указал на то, что европейская оборонная промышленность внедряет инновации слишком медленно, и что ЕС следует сосредоточиться на создании крепкой индустриальной базы.
Марк Рютте, генсекретарь НАТО: "Я думаю, Дональд Трамп прав в том, что мы тратим недостаточно. И, в любом случае, нам нужно сбалансировать это с тем, что тратят США. Но особенно мы должны заботиться о нашей промышленной базе. То есть, о том, что производит наша оборонная промышленность, а она производит недостаточно. Но и в плане внедрения инноваций мы слишком медлительны".
В кулаурах форума глава НАТО сказал журналистам, что в случае поражения Украины, альянс будет вынужден потратить триллионы евро в рамках дополнительных расходов на усиление обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для обеспечения безопасности Украины в случае прекращения огня с Россией потребуется присутствие миротворцев.
Дональд Трамп, вступивший в должность президента в понедельник, пообещал положить конец войне в Украине. Хотя Трамп не изложил свой план действий, в среду он пригрозил Кремлю новыми санкциями, если соглашение по Украине не будет достигнуто в ближайшее время. Однако в Европе растут опасения, что Трамп может закончить войну на невыгодных для Украины условиях.
"Если мы получим плохую сделку, то это будет означать, что мы увидим как президент России и лидеры Северной Кореи, Ирана и Китая поздравляют друг друга, а мы не можем этого допустить. С геополитической точки зрения это было бы большой, большой ошибкой", - сказал Рютте.