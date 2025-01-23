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Должен ли ЕС финансировать заборы на внешних границах?

Сейчас Брюссель может финансировать лишь некоторые элементы пограничной инфраструктуры
Сейчас Брюссель может финансировать лишь некоторые элементы пограничной инфраструктуры Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Maria Psara
Опубликовано
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Сейчас Брюссель отказывается финансировать строительство стен, но при новом составе Европарламента это может измениться

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Должен ли Евросоюз финансировать строительство заграждений на своих внешних границах? Эта тема оказалась в четверг одной из центральных в ходе дебатов в Европарламенте.

Пограничные заборы депутаты в прошлом уже обсуждали. Позиция Еврокомиссии по этому вопросу заключается в том, что на сами заборы бюджет ЕС тратить нельзя, но Брюссель может вкладываться в улучшение пограничной инфраструктуры — например, системы видеонаблюдения.

Сегодня миграционная проблема снова стоит на повестке дня: депутаты говорят о гибридных атаках со стороны России и Беларуси, а также о результатах выборов во многих странах и отдельних регионах, где к власти пришли правые и даже ультраправые силы.

Пятрас Аустревичюс, RENEW, Литва:

«Речь должна идти о хорошо охраняемой разделительной линии между Западом и агрессивным Востоком. Поэтому было бы более чем необходимо рассчитывать на инвестиции со стороны ЕС, ведь это очень дорого. Страны, имеющие границы с агрессивными государствами, просто перерасходуют свои бюджеты, защищая другие страны ЕС. Поэтому чувство солидарности должно быть таким же, как в случае с приёмом беженцев».

Но для многих евродепутатов финансирование заборов и стен, буквальное превращение Европы в крепость не приемлимо.

Хуан Фернандо Лопес Агилар, S&D, Испания:

«Мы решительно выступаем против финансирования заборов на внешних границах Европейского союза. Мы понимаем, что границы есть, их нужно защищать — но сбалансировано, не только укрепляя сами границы, но и честно сотрудничая с транзитными странами, открывая легальные пути и, конечно, учитывая обязательства ЕС по правам человека, которые также защищают мигрантов и лиц, ищущих убежища».

Аналитики полагают, что с изменением состава Европарламента в сторону ультраправых мнение смещается в пользу финансирования заборов. Многие страны уже изменили своё мнение по этому вопросу — например, Польша, которая сейчас по ротации председательствует в ЕС.

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