Должен ли ЕС финансировать заборы на внешних границах?

By Maria Psara

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Должен ли Евросоюз финансировать строительство заграждений на своих внешних границах? Эта тема оказалась в четверг одной из центральных в ходе дебатов в Европарламенте.

Пограничные заборы депутаты в прошлом уже обсуждали. Позиция Еврокомиссии по этому вопросу заключается в том, что на сами заборы бюджет ЕС тратить нельзя, но Брюссель может вкладываться в улучшение пограничной инфраструктуры — например, системы видеонаблюдения.

Сегодня миграционная проблема снова стоит на повестке дня: депутаты говорят о гибридных атаках со стороны России и Беларуси, а также о результатах выборов во многих странах и отдельних регионах, где к власти пришли правые и даже ультраправые силы.

Пятрас Аустревичюс, RENEW, Литва:

«Речь должна идти о хорошо охраняемой разделительной линии между Западом и агрессивным Востоком. Поэтому было бы более чем необходимо рассчитывать на инвестиции со стороны ЕС, ведь это очень дорого. Страны, имеющие границы с агрессивными государствами, просто перерасходуют свои бюджеты, защищая другие страны ЕС. Поэтому чувство солидарности должно быть таким же, как в случае с приёмом беженцев».

Но для многих евродепутатов финансирование заборов и стен, буквальное превращение Европы в крепость не приемлимо.

Хуан Фернандо Лопес Агилар, S&D, Испания:

«Мы решительно выступаем против финансирования заборов на внешних границах Европейского союза. Мы понимаем, что границы есть, их нужно защищать — но сбалансировано, не только укрепляя сами границы, но и честно сотрудничая с транзитными странами, открывая легальные пути и, конечно, учитывая обязательства ЕС по правам человека, которые также защищают мигрантов и лиц, ищущих убежища».

Аналитики полагают, что с изменением состава Европарламента в сторону ультраправых мнение смещается в пользу финансирования заборов. Многие страны уже изменили своё мнение по этому вопросу — например, Польша, которая сейчас по ротации председательствует в ЕС.