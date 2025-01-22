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Выступление Туска в Европарламенте подвергли критике депутаты-социалисты

Дональд Туск, премьер-министр Польши
Дональд Туск, премьер-министр Польши Авторское право Mathieu CUGNOT/ European Union 2025 - Source : EP
Авторское право Mathieu CUGNOT/ European Union 2025 - Source : EP
By Vincenzo GenoveseMaria Psara
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Депутаты ЕНП поддержали призыв Туска увеличить расходы на оборону. Социалисты выразили возмущение относительно отношения Туска к "зеленой сделке".

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Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал значительно увеличить расходы на оборону в Европе. Выступая перед Европейским парламентом в Страсбурге, Туск упомянул заявление президента США Дональда Трампа о необходимости довести военные траты странам НАТО до 5% ВВП.

Дональд Туск, премьер-министр Польши: "Если Европа хочет выжить, она должна быть вооружена. Это не наш выбор. Я не милитарист".

Партия Туска входит во фракцию Европейской народной партии, члены которой приветствовали заявление Туска.

Сальваторе де Мео, член ЕНП: "Это прагматичное, ясное, решительное видение, которое ставит нас перед ответственностью. Это призыв не делать шагов назад, а идти вперед, осознавая свой собственный потенциал. И больше не надо спрашивать у других, что они должны сделать для нас, а задавать себе вопросы, делать что-то самим, потому что Европа - великая держава. И это, очевидно, бросает вызов и другим, если мы сможем укрепить наш процесс сплочения".

Туск также заявил о связи высоких цен на энергоносители с "зеленой сделкой" и попросил Европарламент провести "полный и критический обзор" законов, касающихся этого амбициозного проекта. Эта часть выступления не вызвала оптимизма у социалистов.

Хуан Фернандо Лопес Агилар, социалист: "Безопасность также заключается в том, чтобы придерживаться принятого нами законодательства. Это правовая определенность. Отступление назад противоречит европейскому пути, когда речь идет о нашем твердом обязательстве в отношении "зеленой сделки". Это, по правде говоря, является зеленым переходом к декарбонизированной экономике. Речь не идет о пересмотре нашего собственного законодательства. Мы говорим, конечно, о понимании фактов, но также о том, чтобы никогда не сдаваться, чтобы быть первыми и оставаться в высшей степени приверженными борьбе с изменением климата".

Для европейских левых шаг назад в отношении "зеленого курса" - это линия которой теперь придерживаются консерваторы из ЕНП.

Критиковали Туска и по вопросу миграционной политики, в частности, за отказ Польши от реализации Пакта о миграции и предоставлении убежища, который был принят ЕС в 2024 году и должен быть полностью реализован к середине 2026 года.

Число нелегальных пересечений границ Польши и Литвы мигрантами, прибывшими из Беларуси, увеличилось на 192 % за последний год по сравнению с 2023 годом.

Видеомонтаж • Dominika Cosic

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