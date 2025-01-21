Война России и Украины: беспилотники атаковали Смоленск

By Euronews

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В ночь на вторник, 21 января, украинские беспилотники атаковали Смоленскую область, сообщают местные жители в телеграм-каналах. Это самая интенсивная атака дронов на регион с начала войны.

По предварительным данным, целями ударов были авиастроительный завод в Заднепровском районе Смоленска и нефтеперерабатывающее предприятие в городе Ярцево. Официально эта информация не подтверждена.

Как пишет телеграм-канал Baza, в результате атаки беспилотников пожар начался на крыше дома на улице Автозаводской. После этого загорелся фасад у дома на улице Бородинской. В обоих зданиях выбиты стекла.

Третий пожар произошел в промзоне в районе Смоленского авиазавода, который выпускает штурмовики Су-25, а также ракеты Х-55 и Х-59 — они используются для ударов по Украине. Завод включен в санкционные списки США, Канады, Украины, Японии, Швейцарии и Евросоюза.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин признал атаку на регион, но подробностей не привел. По его словам, пострадавших нет, но повреждены два жилых дома.

Он уточнил, что в небе над областью было сбито 17 дронов.

"На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов", — заявил он.

Василий Анохин также написал, что в сети могут появляться недостоверные данные, которые "могут оказаться элементом информационной войны", и призвал им не доверять.

Кроме того, в ночь на 21 января сообщалось об атаках дронов и работе ПВО в Ростовской, Воронежской, Саратовской, Белгородской и Брянской областях. Аэропорты Казани и Ульяновска временно приостанавливали полеты.

Минобороны РФ отчиталось о перехвате над российскими регионами 68 украинских беспилотников.