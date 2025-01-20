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Перемещенные палестинцы возвращаются из Хан-Юниса в Рафах

Рафах
Рафах Авторское право AP Photo/Mariam Dagga
Авторское право AP Photo/Mariam Dagga
By Euronews
Опубликовано
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За 15 месяцев войны, начавшейся с жестокого нападения ХАМАС на Израиль, огромные территории Газы превратились в руины. По оценкам ООН, на восстановление анклава уйдут годы и потребуются десятки миллиардов евро.

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"Мы впервые спали без бомбежек и страха". Так палестинцы в секторе Газа говорят о ночи, проведенной после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В понедельник многие палестинцы, вынужденные из-за войны бежать в Хан-Юнис, начали возвращаться в Рафах.

Фатма Хама, перемещенная женщина из Рафаха: "Мы были очень счастливы в первый день прекращения огня. Это был день без бомбежек, без беспилотников. Мы очень устали от войны и разрушений вокруг нас. Мы устали от бомбежек. Жители Рафаха чувствовали себя униженными. Им пришлось покинуть город. Мы прошли большие расстояния. Мы были очень напуганы. Мы очень боялись за своих близких. Но слава Всевышнему, мы рады, что выжили. Мы надеемся вернуться на свои земли, если Всевышний позволит".

Палестинцы возвращаются в Рафах. 20.01.2025
Палестинцы возвращаются в Рафах. 20.01.2025Mohammad Abu Samra/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Люди живущие здесь задаются множеством вопросов. Кто будет управлять анклавом? Как восстанавливать Газу? 15 месяцев войны, которая началась с жестокого нападения ХАМАС на Израиль, превратили огромные территории анклава в руины. По оценкам ООН на восстановление Газы уйдут годы и потребуются десятки миллиардов евро.

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