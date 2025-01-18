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Нападение с ножом в Тель-Авиве: ранен один человек, нападавший застрелен

место происшествия
место происшествия Авторское право AP Photo/Oded Balilty
Авторское право AP Photo/Oded Balilty
By euronews
Опубликовано
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В израильских СМИ называется имя нападавшего - это 19-летний житель Западного берега Салах Яхья, который незаконно прибыл в Израиль.

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Один человек был ранен в результате нападения террориста с ножом в Тель-Авиве. Нападавший, 19-летний житель Западного берега, был застрелен прохожим. Пострадавший был доставлен в больницу, врачи оценивают его состояние как "средней тяжести".

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как нападавший приближается к группе молодых людей, стоящих у бара, после чего выхватывает из пакета нож и пытается беспорядочно наносить удары, но встретившись с сопротивлением, быстро убегает.

В израильских СМИ называется имя нападавшего - это Салах Яхья, который незаконно прибыл в Израиль. Нападение произошло за день до начала перемирия между Израилем и ХАМАС.

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