Авария лыжного подъемника в Пиренеях: 30 человек травмированы, 17 - серьезно

30 человек получили ранения, состояние 17 оценивается как тяжелое или очень тяжелое, в результате аварии на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Астун в Пиренеях.

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Около 30 человек пострадали в результате аварии на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Астун в Пиренеях. Инцидент произошел в субботу утром. Как предполагают испанские СМИ, сломалась одна из пряжек в конце подъемника. В результате, как сообщают очевидцы, кресла стали сильно раскачиваться вверх и вниз, некоторые при этом ударялись о землю.

Сообщается, что девять пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии, восемь - в тяжелом.

Для оказания экстренной помощи были задействованы четыре вертолета из Сарагосы, Теруэля, Гражданской гвардии и Наварры. Одна женщина, которая считается самым тяжелым пациентом, перевезена на вертолете в больницу Мигеля Сервета в Сарагосе.

Служба скорой помощи 061 задействовала значительные медицинские ресурсы, включая 24 базовых отделения жизнеобеспечения, пять мобильных отделений интенсивной терапии, три отделения расширенного жизнеобеспечения с медперсоналом и 14 обычных машин скорой помощи. Кроме того, на месте происшествия был создан полевой медицинский центр.

Для приема пострадавших задействованы больницы региона, в том числе Хака, Уэска, Мигель Сервет, Университетская клиника, Ройо Вилланова и Барбастро . В случае необходимости к месту происшествия может быть направлен дополнительный медицинский персонал.

Горнолыжный курорт был полностью эвакуирован и закрыт. Президент Арагона Хорхе Аскон вместе с региональным министром Роберто Бермудесом де Кастро отправились на место аварии, чтобы проконтролировать спасательные операции и оказать помощь пострадавшим.

Премьер-министр Педро Санчес также выразил слова поддержки в Х. "Шокирован известием об аварии на станции #Астун. Я говорил с президентом Арагона Хорхе Асконом, чтобы предложить ему полную поддержку правительства. Вся наша любовь и сочувствие пострадавшим и их семьям".

В операции по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации также принимают участие Гражданская гвардия, добровольцы гражданской обороны и техники гражданской обороны из правительства Арагона.