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Россия аннексирует Беларусь в ближайшие 10 лет - ISW

Путин награждает Лукашенко орденом Андрея Первозванного
Путин награждает Лукашенко орденом Андрея Первозванного Авторское право Sergei Ilnitsky/AP
Авторское право Sergei Ilnitsky/AP
By Euronews
Опубликовано
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Кремль близок к фактической аннексии Беларуси и при сохранении нынешних тенденций, вероятно, добьется этого в течение десятилетия, говорится в докладе ISW

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Кремль аннексирует Беларусь в ближайшие 10 лет, чтобы использовать ее для агрессии против НАТО. К такому выводу пришли эксперты американского "Института изучения войны" (ISW). В отчете "Тихое завоевание России: Беларусь", опубликованном на сайте аналитического центра, отмечается, что "усилия России по фактической аннексии Беларуси создают стратегические риски для США, НАТО и Украины".

"Кремль находится в эндшпиле стратегических усилий по фактической аннексии Беларуси, которые продолжаются уже несколько десятилетий, и которые навсегда увеличат военный и экономический потенциал России для достижения ее реваншистских геополитических целей в отношении США и НАТО, - говорится в докладе. - Усилия Москвы по фактической аннексии Беларуси в рамках Союзного государства, хотя и неполные, уже достигли значительных успехов, что требует от НАТО переоценки последствий растущего контроля России над Беларусью, а также возможностей и ресурсов, которые Россия может использовать против США, НАТО и Украины в результате этого".

"Беларусь - не просто союзник России; Кремль превращает ее в стратегический инструмент, обеспечивающий способность России к глобальному проецированию силы, - считают аналитики. - Кремль будет использовать свои недавние, но глубоко укоренившиеся успехи в Беларуси, чтобы компенсировать издержки от затянувшейся войны против Украины, ускорить восстановление России после войны в Украине и помочь подготовиться к будущим войнам быстрее, чем она могла бы сделать это самостоятельно. Политики должны начать планировать будущее, в котором Беларусь будет не только плененной страной, но и фактически продолжением Российской Федерации".

Авторы доклада считают, что Кремль стремится де-факто аннексировать Беларусь, оформив Союзное государство в виде федеративного правительства с доминированием России, которое предоставит Москве доминирующую власть над большинством, если не над всеми аспектами белорусского управления. Это включает в себя установление полного оперативного и административного контроля над вооруженными силами Беларуси в мирное время и постоянное базирование российских войск; политический союз с федеративным правительством, в котором доминирует Кремль, с общим набором федеральных законов и институтов для белорусов и россиян, чтобы они управлялись как единое государство; и полностью интегрированная экономика с общими рынками, свободными потоками рабочей силы, едиными законами и валютным союзом.

"Усилия России по фактической аннексии Беларуси, хотя и не завершены, но находятся на продвинутой стадии и уже достигли этапов, которые представляют угрозу безопасности США, НАТО и Украины, а также экзистенциальную угрозу для дальнейшего существования Беларуси как суверенного государства", - отмечают эксперты института, подчеркивая, что "военные успехи России превращают Беларусь в базу, на которой Москва может разместить российские вооруженные силы, направленные против НАТО и Украины".

Кремль близок к фактической аннексии Беларуси и, скорее всего, сделает это в течение десятилетия при сохранении нынешних тенденций
Институт изучения войны

Запад должен пересмотреть требования по защите восточного фланга НАТО и поддержания обороны Украины, учитывая ползучую аннексию Россией населения и ресурсов Беларуси, предупреждают авторы доклада.

"Россия выигрывает в Беларуси, - констатирует ISW. - Кремль близок к фактической аннексии Беларуси и, скорее всего, сделает это в течение десятилетия при сохранении нынешних тенденций".

По мнению экспертов аналитического центра, НАТО должен планировать вероятное будущее, в котором Беларусь будет в основном, если не полностью, контролироваться Россией, независимо от результатов ее вторжения в Украину.

"Кремль намерен продвигать фактическую аннексию Беларуси даже при самом благоприятном сценарии, в котором Запад поможет Украине победить, - уверены в ISW. - Все более вероятная победа России в Беларуси будет иметь серьезные последствия для безопасности НАТО и российских возможностей даже в этом случае".

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