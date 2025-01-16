"День надежды" и "прорыв" - мировые лидеры приветствуют соглашение между Израилем и ХАМАС

By Euronews и EBU, AP

Сразу после объявления премьер-министром Катара о заключении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС толпы радостных людей заполнили улицы cектора Газа. В Вашингтоне и европейских столицах приветствовали достигнутый компромисс. Генеральный секретарь ООН назвал его "прорывом".

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Сразу после объявления премьер-министром Катара о заключении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, толпы радостных людей заполнили улицы Хан-Юниса, Дейр-Балаха и других городов Сектора Газа.

Они зажигали костры и сигнальные ракеты, выкрикивали победные лозунги, аплодировали и танцевали.

Шестинедельное прекращение огня позволит провести переговоры, которые приведут к окончательному прекращению войны, отреагировал на новость действующий президент США. Он добавил, что его администрация и команда вновь избранного президента Трампа "выступали как одна команда" на переговорах по сделке: новый посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф присоединился в Дозе к советнику Белого дома Бретту Макгерку.

С тех пор, как ХАМАС начал свою ужасную войну, мы пережили много нелёгких дней. Мы сталкивались с препятствиями и неудачами. Мы не сдались, и вот теперь, после более чем 400 дней борьбы, настал день успеха Джо Байден президент США

По словам высокопоставленного американского чиновника, участвовавшего в переговорах, реализация соглашения может начаться уже в воскресенье, тогда же, возможно, будет освобождена первая группа заложников.

"Соглашение вселяет надежду в целый регион, где люди слишком долго терпели огромные страдания», - отреагировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Канада готова сделать всё возможное для обеспечения успеха этого соглашения. Но более того, это прекращение огня дает нам надежду, надежду на то, что теперь мы можем сосредоточить наше внимание на истинном, прочном политическом урегулировании этого конфликта”, - заявил в свою очередь подавший в отставку премьер-министр Джастин Трюдо.

"Днём надежды" после "466 дней агонии и боли на Ближнем Востоке и во всем мировом сообществе" назвал минувшую среду, когда было подписано соглашение, министр иностранных дел Великобритании.

"Я рад, что эта сделка, наконец, заключена, особенно рад за семьи заложников. Агония и ужасы для палестинского народа в Газе наконец-то подошли к концу", - сказал Дэвид Лэмми.

"Прорывом" назвал достигнутое соглашение о прекращении огенеральный секретарь ООН.

Прекращение оккупации и достижение согласованного решения о создании двух государств, при котором Израиль и Палестина будут жить бок о бок в мире и безопасности, в соответствии с международным правом, резолюциями ООН и предыдущими соглашениями, остаются неотложным приоритетом. Только на основе жизнеспособного решения о создании двух государств могут быть реализованы чаяния обоих народов Антониу Гутерриш генеральный секретарь ООН

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о прекращении огня в Газе неполное и окончательные его детали ещё прорабатываются.

Боевые действия будут прекращены с 19 января. На первом этапе прекращение огня будет действовать 42 дня. Часть израильских заложников будет освобождена в несколько приемов в обмен на палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах, из расчета по 30 за каждого израильтянина из числа гражданских лиц и по 50 — за каждого военнослужащего. Израильские войска постепенно покинут густонаселенные районы сектора Газа и отойдут к его границам.