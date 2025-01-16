Израиль обвинил ХАМАС в отказе от достигнутых договоренностей

"ХАМАС нарушает договоренности и в последнюю минуту создает кризис, который препятствует соглашению, - говорится в заявлении премьер-министра, опубликованном на английском и иврите.

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Канцелярия премьер-министра заявила в четверг, что террористическая группировка ХАМАС отказалась от некоторых соглашений в последнюю минуту, что препятствует достижению сделки о перемирии.

"ХАМАС нарушает договоренности и в последнюю минуту создает кризис, который препятствует соглашению, - говорится в заявлении премьер-министра, опубликованном на английском и иврите. - Израильский кабинет не соберется, пока посредники не уведомят Израиль о том, что ХАМАС принял все элементы соглашения".

Между тем в ХАМАС заявили, что движение остается приверженным соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на представителя группировки Иззата ар-Ришка.

15 января было объявлено, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о перемирии и освобождении заложников. Оно предусматривает шестинедельный этап прекращения огня и постепенный вывод израильских войск из Газы, а также освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, в обмен на палестинских заключенных.