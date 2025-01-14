Новым премьером Ливана назначен председатель Международного суда ООН

РЕКЛАМА

Вновь избранный президент Ливана Джозеф Аун назначил премьер-министром Навафа Салама. До сегодняшнего дня он возглавлял Международный суд ООН (ICJ) в Гааге.

Это решение президент Ливана принял после того, как в понедельник большинство депутатов парламента - 84 - высказались в поддержку кандидатуры Салама. Для сравнения, действующий премьер-министр Наджиб Микати заручился поддержкой девяти законодателей, по данным ливанских СМИ.

Обозреватели отмечают, что за Навафа Салама высказались депутаты прозападных политических сил, а также независимые законодатели. Известно также, что Салам пользуется поддержкой Саудовской Аравии. При этом депутаты от "Хезболлах" воздержались от выдвижения кого-либо канидадтом на пост премьер-министра.

Антуан Шукейр, глава президентской администрации объявляет, что Наваф Салам назначен премьер-министром, Бейрут, 13 января 2025 г. Bilal Hussein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Многие считают выдвижение Салама проблеском надежды после 14-месячных военных действий между Израилем и "Хезболлах", в ходе которых погибли по меньшей мере 4 000 человек и еще около 20 000 получили ранения.

Война также привела к масштабным разрушениям по всей стране, в основном на юге, но дошла и до столицы Бейрута. Ущерб оценивается в сотни миллионов евро.

В конце ноября вступило в силу 60-дневное перемирие, заключенное при посредничестве США.

Как только о назначении Наваха Салама было объявлено официально, жители Бейрута устроили фейерверки на улицах столицы. Многие надеются, что его выдвижение, как и избрание на прошлой неделе Джозефа Ауна президентом привлекут в страну миллиардные инвестиций и кредиты от иностранных доноров.

Наблюдатели подчёркивают, что ни Аун, ни Салам не считаются частью политического класса страны, который обвиняют в широко распространенной коррупции и бесхозяйственности на протяжении последних десятилетий, что и привело к глубокому экономическому кризису.

В последние годы шиитское движение и военно-политическая организация неоднократно препятствовала Саламу стать премьер-министром, называя его кандидатом, поддерживаемым США.

Глава парламентского блока "Хезболлах" Мохаммед Раад после своей встречи с президентом Ливана в Бейруте, 13 января 2025 г. Bilal Hussein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Глава парламентского блока "Хезболлах" Мохаммед Раад после встречи с президентом Ауном заявил, что ждёт действий, "когда речь пойдет о том, чтобы заставить оккупантов покинуть нашу страну, вернуть заключенных, восстановить Ливан" и выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН, которая положила конец войне между Израилем и "Хезболлах".

Раад добавил, что в "Хезболлах" протянули руку на прошлой неделе, избрав Ауна, и надеялись встретить протянутую руку с другой стороны, "но эта рука была отрезана".

Что дальше в этом процессе?

Ожидается, что Наваф Салам вернется в Ливан после назначения премьер-министром. На вторник запланирована его встреча в президентском дворце в Бейруте с Джозефом Ауном и спикером парламента Набихом Берри, чтобы официально начать процесс формирования нового кабинета.

Presiding Judge Nawaf Salam reads the ruling in the International Court of Justice, or World Court, in The Hague, Netherlands, Friday July 19, 2024 Phil Nijhuis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Пока неизвестно, планирует ли Салам уйти в отставку с поста председателя Международного суда ООН.

Перед Саламом стоит сложная задача после заключения перемирия с Израилем, которое привело к масштабным разрушениям. Навафу также придется работать над тем, чтобы вывести страну с населением менее шести миллионов человек, из которых около миллиона были вынуждены покинуть дома во время войны, из пятилетнего экономического кризиса.

Кто такой Наваф Салам?

Салам, которому 71 год, является членом известной мусульманской семьи суннитского толка из Бейрута. Его дядя, Саиб Салам, был одним из лидеров страны, боровшихся за независимость от Франции, а затем несколько раз занимал пост премьер-министра. Двоюродный брат Салама, Таммам Салам, также занимал пост главы правительства в течение двух лет в 2014 году.

РЕКЛАМА

Архив: посол Ливана в ООН Наваф Салам выступает на брифинге для прессы в штаб-квартире Организации 15 марта 2011 г. Anonymous/AP2011

Салам получил докторскую степень по политологии в престижном французском университете Sciences Po, а также докторскую степень по истории в университете Сорбонна. Он - магистр права Гарвардской школы.

Наваф Салам работал во многих университетах в качестве лектора. В 2007 году был назначен послом Ливана в Организации Объединенных Наций, где проработал 10 лет. В 2018 году Салам был избран судьей Международного суда ООН, а в феврале прошлого года - председателем высшего суда ООН, став первым гражданином Ливана, занявшим этот пост.