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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Японии

Сейсмометрический график землетрясения
Сейсмометрический график землетрясения Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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Предупреждение о цунами последовало за землетрясением, которое в понедельник было зарегистрировано на юго-западе Японии.

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В понедельник на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9, сообщило Метеорологическое агентство страны. Подземные толчки были зафиксированы в 21:19 по местному времени (15:19 по центральноевропейскому).

Предупреждение о цунами было выпущено для префектуры Миядзаки на острове Кюсю, где находился эпицентр землетрясения, а также для префектуры Коти на острове Сикоку.

Жителям ряда прибрежных районов было рекомендовано эвакуироваться из домов, а некоторые поезда прекратили работу.

Сообщений о разрушениях не поступало.

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