В консульство Венесуэлы в Лиссабоне бросили взрывное устройство

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Генеральное консульство Венесуэлы в Лиссабоне подверглось нападению с использованием взрывного устройства. По данным информационного агентства Lusa, около 10 часов вечера в субботу неизвестный бросил "что-то вроде коктейля Молотова" в стену здания.

Источник из столичного управления полиции общественной безопасности Лиссабона сообщил Euronews, что их сотрудники были вызваны на место происшествия, где установили периметр безопасности "для сохранения улик" и "вызвали пожарную бригаду". После этого дело было немедленно передано в судебную полицию, которая ведет расследование.

"Никто не пострадал", - сообщил Lusa другой источник в полиции, рассказавший, в свою очередь, лишь о "материальном ущербе", который был "скорее символическим, поскольку был нанесен зданию".

Правительство Венесуэлы уже отреагировало на нападение, заявив, что "никакая неконтролируемая агрессия" не остановит "Боливарианскую революцию".

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль написал на своей странице в Instagram: "Фашизм напал на наше генеральное консульство в Лиссабоне, Португалия, с помощью зажигательных бомб, атакуя услуги, предоставляемые нашим соотечественникам".

"Иррациональная агрессия неуравновешенных групп не сможет обратить вспять успехи Боливарианской революции, - добавил министр, обратившись к португальским властям с просьбой о скорейшем урегулировании произошедшего. - Мы благодарны португальским властям за оперативное вмешательство, которое позволило предотвратить больший ущерб. Мы надеемся, что начатое расследование позволит найти виновных и установить их ответственность".

Министерство иностранных дел Португалии осудило нападение на консульство Венесуэлы и пообещало усилить меры безопасности.

Венесуэла становится все более изолированной

Нападение произошло через несколько дней после спорной инаугурации Николаса Мадуро на новый шестилетний срок, несмотря на то, что оппозиция утверждает, что нет четких доказательств его победы на выборах в июле прошлого года.

Венесуэльская оппозиция, возглавляемая Эдмундо Гонсалесом и Марией Кориной Мачадо, утверждает, что "совершен государственный переворот".

У Мадуро мало международной поддержки, и Венесуэла постепенно изолируется от мира. Недавно он приказал в одностороннем порядке закрыть значительную часть границ. Сначала он заблокировал пограничные переходы с Колумбией, незадолго до празднования своей инаугурации, затем настала очередь Бразилии.