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Шесть человек погибли при пожаре в ресторане в Чехии

Официант разносит пиво в пабе в центре Праги (архив)
Официант разносит пиво в пабе в центре Праги (архив) Авторское право  Petr David Josek/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
Авторское право Petr David Josek/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Трагедия в чешском городе Мосте стала самой страшной в его новейшей истории

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Шесть человек погибли, восемь были доставлены в больницу с ожогами, около 30 человек были эвакуированы в результате пожара в ресторане в городе Мост на северо-западе Чехии.

Полиция и пожарные сообщили, что причиной возгорания стал опрокинувшийся газовый обогреватель.

Пожар начался около полуночи, ресторан был еще открыт. Более 60 пожарным потребовалось несколько часов, чтобы взять его под контроль.

Министр внутренних дел Вит Ракушан посетил место происшествия в воскресенье утром.

Мэр Моста Марек Хрвол заявил, что это самая страшная трагедия в новейшей истории города.

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