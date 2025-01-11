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Ватикан разрешил открытым геям становиться священниками

Священникам-геям будет запрщено заниматься сексом
Священникам-геям будет запрщено заниматься сексом Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Daniel Bellamy
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Католическая церковь теперь будет принимать открытых геев в священники, при этом им запрещено заниматься сексом, так как в Ватикане считают гомосексуальную активность "порочной по своей сути"

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Геям официально разрешили становиться священниками. Это следует из новых рекомендаций, опубликованных Конференцией итальянских епископов.

В новом руководстве конференции по подготовке священников не рекомендуется запрещать открытым геям принимать сан.

"Говоря о гомосексуальных наклонностях, не следует сводить рассмотрение только к этому аспекту, но, как и в случае с каждым кандидатом, рассматривать их значение в общей структуре личности молодого человека", - говорится в докладе под названием "Руководящие принципы и нормы для семинарий".

Однако в нем также говорится, что священники-геи никогда не должны заниматься сексом - как это всегда требовалось гетеросексуальных священников.

Официально Католическая церковь учит, что к гомосексуальным людям нужно относиться с достоинством и уважением, но считает, что гомосексуальная активность "по своей сути порочна". Также запрещено рукополагать мужчин, которые "практикуют гомосексуальность, проявляют глубоко укоренившиеся гомосексуальные наклонности или поддерживают так называемую гей-культуру".

При этом всем женщинам, независимо от их сексуальной ориентации, доступ к католическому священству по-прежнему закрыт.

В январе 2023 года папа Франциск в интервью Associated Press заявил, что "гомосексуальность не является преступлением".

Также Франциск одобрил "благословения" для однополых пар, но настаивал на том, что брак может быть только между мужчиной и женщиной.

Несмотря на то, что нынешний папа римский поддерживает права ЛГБТК больше, чем любой другой понтифик, он также позволял себе пренебрежительные высказывания в адрес геев.

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