By Euronews и AP

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Потерявший управление танкер, который, предположительно, является частью российской программы по обходу санкций, был обнаружен дрейфующим у берегов Германии в Балтийском море.

В субботу немецкому буксиру Bremen Fighter удалось оттащить его в безопасные воды у близлежащего острова Рюген.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала инцидент угрозой для безопасности и туризма в Балтийском море.

Судно Eventin под панамским флагом перевозило 99 000 тонн нефти из России и направлялось в Египет. Немецкое информационное агентство dpa сообщило, что непосредственной опасности для окружающей среды нет.

В "Гринпис" заявили, что Eventin принадлежит к так называемому российскому теневому флоту, состоящему из сотен устаревших танкеров, которые обеспечивают поступление доходов от продажи нефти в российский государственный бюджет в обход санкций. Эти санкции были введены после полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам Бербок, этот инцидент показывает, что Россия ставит под угрозу европейскую безопасность "не только своей агрессивной войной в Украине", но также диверсиями, дезинформацией "и даже ветхими нефтяными танкерами".

Она отметила, что Россия не только обходит санкции "с помощью гнусного использования флота ржавых танкеров", но и ставит под угрозу туризм в Балтийском море.