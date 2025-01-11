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Германия отбуксировала дрейфующий нефтяной танкер, предположительно российский, в безопасные воды

Нефтяной танкер "Эвентин" у побережья острова Рюген, Германия, 10 января 2025 года
Нефтяной танкер "Эвентин" у побережья острова Рюген, Германия, 10 января 2025 года Авторское право Stefan Sauer/(c) Copyright 2025, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Stefan Sauer/(c) Copyright 2025, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Euronews и AP
Опубликовано
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Нефтяной танкер Eventin, по данным "Гринпис", принадлежит к "теневому флоту" России, который помогает ей обходить санкции

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Потерявший управление танкер, который, предположительно, является частью российской программы по обходу санкций, был обнаружен дрейфующим у берегов Германии в Балтийском море.

В субботу немецкому буксиру Bremen Fighter удалось оттащить его в безопасные воды у близлежащего острова Рюген.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала инцидент угрозой для безопасности и туризма в Балтийском море.

Судно Eventin под панамским флагом перевозило 99 000 тонн нефти из России и направлялось в Египет. Немецкое информационное агентство dpa сообщило, что непосредственной опасности для окружающей среды нет.

В "Гринпис" заявили, что Eventin принадлежит к так называемому российскому теневому флоту, состоящему из сотен устаревших танкеров, которые обеспечивают поступление доходов от продажи нефти в российский государственный бюджет в обход санкций. Эти санкции были введены после полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам Бербок, этот инцидент показывает, что Россия ставит под угрозу европейскую безопасность "не только своей агрессивной войной в Украине", но также диверсиями, дезинформацией "и даже ветхими нефтяными танкерами".

Она отметила, что Россия не только обходит санкции "с помощью гнусного использования флота ржавых танкеров", но и ставит под угрозу туризм в Балтийском море.

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