By Euronews и AP

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Около 600 000 венесуэльцев, более 230 000 сальвадорцев, около 100 000 украинцев и тысячи граждан других стран, проживающих в США, могут легально оставаться в стране еще 18 месяцев. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности в пятницу, чуть более чем за неделю до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, обещавшего проводить жесткую иммиграционную политику.

Администрация Байдена решительно поддерживала Статус временной защиты, который распространяется на миллион человек.

Однако этот статус ждет неопределенное будущее при Трампе, который пытался резко ограничить его использование во время своего первого президентского срока. Федеральные правила позволят досрочно прекратить продление, хотя раньше этого никогда не делалось.

"Министерство национальной безопасности объявило о продлении Статуса временной защиты для Украины на 18 месяцев, - говорится в сообщении ведомства. - Это связано с продолжающимся вооруженным конфликтом, а также чрезвычайными и временными условиями в Украине, которые не позволяют имеющим на это право гражданам Украины безопасно вернуться".

Всего под временной защитой в США находятся около миллиона иммигрантов из 17 стран, включая выходцев из Гаити, Гондураса, Никарагуа, Афганистана, Судана, Ливана и других.

Для Хосе Пальмы, 48-летнего сальвадорца, живущего в США с 1998 года, продление означает, что по крайней мере сейчас он может легально работать в Хьюстоне.

Он - единственный человек в своей семье, имеющий временный статус; его четверо детей родились гражданами США, а жена является постоянным жителем.

Если бы TPS не был продлен, его могли бы депортировать и разлучить с остальными членами семьи.

"Это дает мне душевное спокойствие, глоток свежего воздуха, - говорит Пальма. - Это дает мне стабильность".

Пальма, работающий организатором в организации поденных рабочих, отправляет около 400 долларов в месяц своей 73-летней матери, которая находится на пенсии и не имеет никакого дохода.

Статус временной защиты дает людям законное право находиться в стране, но не обеспечивает им долгосрочного пути к гражданству.

Мигранты из Венесуэлы на пути в США Matias Delacroix/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Они зависят от правительства, которое продлевает их статус, когда он истекает.

Консервативные критики говорят, что со временем продление статуса защиты становится автоматическим, независимо от того, что происходит на родине человека.

Конгресс США ввел Статус временной защиты в 1990 году, чтобы предотвратить депортацию в страны, страдающие от стихийных бедствий или гражданских волнений, давая людям разрешение на работу на срок до 18 месяцев.

Дональд Трамп обещает сократить программу временной защиты Rick Scuteri/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс заявили, что сократят использование статуса и политики его предоставления и будут проводить массовые депортации.

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Во время своего первого мандата Трамп прекратил действие Статуса временной защиты для Сальвадора, но его решение было отложено в суде.

В последние месяцы правозащитники усилили давление на администрацию Байдена, требуя продлить статус для тех, кто уже получил его, и защитить людей из других стран, таких как Гватемала и Эквадор.