Лидер оппозиции задержана и отпущена после акции протеста против 3-го срока Мадуро

By Euronews и EBU, AP

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Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо была задержана в четверг после того, как покинула организованную ею манифестацию против приведения к присяге Николаса Мадуро.

Мачадо попрощалась с сотнями собравшихся на акцию сторонников, села на мотоцикл и помчалась с охраной по главному проспекту Каракаса. В 15.20 по местному времени пресс-служба лидера оппозиции опубликовала сообщение в соцсетях о том, что силы безопасности “перехватили” кортеж.

Её помощники подтвердили агентству Associated Press, что она задержана. Ряд лидеров стран Латинской Америки и за её пределами выступили с осуждением задержания, потребовав освободить лидера оппозиции.

Примерно через час в сети появилось 20-секундное видео, подтверждающее, что с Мачадо все в порядке. Обозреватели обратили внимание, что её объяснения были запутанными. Позже её помощники заявили в социальных сетях, что к видеообращению лидера оппозиции принудили, и что после записи она была освобождена. Сама Мария Корина Мачадо заявила, что предоставит подробности своего “похищения” позже.

Задержание оппонента Николаса Мадуро во время акции протеста в Каракасе за день до его приведения к присяге, организованной Марией Кориной Мачадо, 9 января 2025 г. Matias Delacroix/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Поздно вечером в четверг Мачадо в своем аккаунте в X заявила, что находится “в безопасном месте и полна решимости, как никогда”, продолжать усилия по отстранению Мадуро от должности. Она также сообщила, что было применено оружие, "когда репрессивные силы режима задерживали" её. Associated Press не удалось связаться с Мачадо для разъяснений.

В пятницу Национальная ассамблея должна провести к присяге Николаса Мадуро на третий шестилетний срок, несмотря на представленные международному сообществу доказательства того, что он проиграл президентские выборы.

В последние годы слово "похищение" ассоциируется с правительственной практикой задержания реальных или предполагаемых оппонентов без соблюдения закона. Это рассматривается как часть кампании по подавлению антиправительственных протестов, вспыхнули после объявления результатов июльских президентских выборов.

Сторонники Мадуро отрицают, что Мачадо был задержана, утверждая, что противники правительства распространяют фейки, чтобы спровоцировать международный кризис.

57-летняя Мачадо - сторонница жесткой линии и бывший законодатель, которая осталась бороться против Мадуро после того, как многие из её союзников среди лидеров оппозиции отправились в изгнание. Всего с 2013 года присоединившись к исходу более 7,7 миллионов венесуэльцев, покинувших свою родину с 2013 года. из-за репрессий,

Лоялисты, контролирующие судебную систему Венесуэлы, запретили Мачадо баллотироваться против Мадуро в прошлом году.Тогда она поддержала неизвестного аутсайдера — отставного дипломата Эдмундо Гонсалеса, который победил Мадуро с перевесом более чем два к одному, согласно данным систем для голосования, собранным оппозицией и подтвержденным международными наблюдателями.

Гонсалес, сославшись на титул избранного президента, признанный Соединенными Штатами и другими странами, потребовал ее немедленного освобождения. “Я предупреждаю силы безопасности: не играйте с огнем”, - написал он в посте в социальных сетях из Доминиканской Республики, где он встретился с президентом Луисом Абинадером и делегацией бывших президентов со всей Латинской Америки.

Оценил усилия Мачадо и Гонсалеса и избранный президент США. “Эти борцы за свободу не должны пострадать, они должны остаться в живых и в БЕЗОПАСНОСТИ!” - заявил Дональд Трамп в социальной сети Truth.