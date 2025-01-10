Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с Владимиром Путиным

By Euronews

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, процесс уже запущен.

С таким заявлением Дональд Трамп выступил перед встречей с губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

"Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны положить конец этой войне", — добавил Дональд Трамп.

Республиканец не уточнил, когда именно должна состояться встреча, но вновь повторил, что конфликт должен быть завершен "в ближайшем будущем". В начале недели Дональд Трамп обещал закончить войну в первые полгода в должности. При этом в ходе своей предвыборной кампании он обещал завершить ее "за 24 часа".

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что конкретных планов по встрече президентов пока нет, хотя Москва и приветствует желание американской стороны вести диалог.

"Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог. Мы приветствуем это. Исходим из обоюдной готовности к встрече. По всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, будут какие-то движения", — сказал Дмитрий Песков.

"В случае если после вступления в должность политическая воля к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин это будет только приветствовать", — добавил он.

Инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января.