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Дональд Трамп виновен, но освобожден от наказания

Дональд Трамп в суде на процессе по его делу в Нью-Йорке.
Дональд Трамп в суде на процессе по его делу в Нью-Йорке. Авторское право Timothy A. Clary/Pool Photo via AP, File
Авторское право Timothy A. Clary/Pool Photo via AP, File
By Andrew Naughtie
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Дональд Трамп не будет отбывать наказание по делу о бизнес-мошенничестве, так как суд не видит в этом общественного интереса.

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Cуд Нью-Йорка вынес обвинительный приговор избранному президенту США Дональду Трампу по делу о мошенничестве, определив ему "безусловное освобождение". Этот юридический термин означает, что Трамп не будет отбывать срок - тюремный или испытательный, а также платить штрафы, так как суд считает, что наказание не представляет общественного интереса.

Вынося приговор, судья Хуан Меарчан отметил "уникальное и удивительное стечение обстоятельств", в которых проходил процесс. Он подчеркнул, что президенты США являются обычными гражданами в глазах суда, после чего объявил приговор - самый мягкий из возможных.

Переизбранный президент проходил по делу о бизнес-мошенничестве, связанном выплатой денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс во время президентской кампании 2016 год.

В день вынесения приговора Трамп участвовал в заседании по видеосвязи. Он взял слово, назвал процесс "ужасным опытом и сообщил, что дело затеяли, чтобы помешать его переизбранию.

Адвокат Трампа, Тодд Бланш, заявил суду, что это дело вообще не следовало возбуждать ( Трамп выдвинул его кандидатуру на пост заместителя генерального прокурора в будущей администрации - прим.)

Изначально приговор по делу о бизнес-мошенничестве должен был быть вынесен в июле прошлого года, но Трамп подал обращение в Верховный суд США с просьбой приостановить процесс на время избирательной кампании. Теперь он войдёт в историю как первый президент США с судимостью за уголовное преступление.

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