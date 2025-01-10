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"Коперник": в 2024-м глобальная температура впервые превысила на 1,5°C доиндустриальный уровень

Церковь Алтадены, уничтоженная пожаром в Итоне, Калифорния, 9 января 2025 г.
Церковь Алтадены, уничтоженная пожаром в Итоне, Калифорния, 9 января 2025 г. Авторское право Chris Pizzello/Invision
Авторское право Chris Pizzello/Invision
By Euronews
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Служба "Коперник": 2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений и первым календарным годом, когда глобальная температура превысила на 1,5°C доиндустриальный уровень.

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Согласно данным Службы по наблюдению за изменениями климата "Коперник", 2024 год стал самым тёплым за всю историю наблюдений и первым календарным годом, когда средняя глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия.

Ученые предупреждают, что миру необходимо срочно найти решение проблемы глобального потепления, так как среднегодовая температура сейчас повышается быстрее, чем когда-либо ранее.

В прошлом году множество экстремальных погодных явлений по всему миру - от сильных штормов и наводнений до засухи и лесных пожаров - стали причиной гибели людей.

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Эксперты отмечают, что эти экстремальные явления становятся все более частыми и интенсивными.

По данным службы по наблюдению за изменениями климата "Коперник", каждый из последних 10 лет - с 2015 по 2024 год - входил в "десятку" самых тёплых в истории наблюдений.

В докладе службы, который озаглавлен "Основные тенденции глобального климата в 2024 году", описываются чрезвычайные условия, в которых оказался мир.

Масштабное исследование Организации Объединенных Наций, проведенное в 2018 году, показало, что сохранение роста температуры на Земле на уровне ниже полутора градусов Цельсия может спасти коралловые рифы от вымирания, сдержать масштабную потерю ледяного покрова в Антарктиде и предотвратить смерть и страдания многих жителей планеты.

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